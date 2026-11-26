Un colpo di pistola nella dependance della sua villa a Montiano, in Maremma, preceduto da un “colpo di prova” esploso in giardino e da quattro lettere scritte a mano, già dichiarate autentiche dagli inquirenti. La morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, avvenuta nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, non chiude uno dei capitoli più delicati della storia repubblicana, ma apre un complesso intrico giudiziario, storico e politico.
Mentre la Procura di Grosseto attende l’esito dell’autopsia e la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze affianca i colleghi toscani per verificare eventuali legami con la stagione delle stragi del 1992-1993, l’attenzione degli investigatori si concentra ora su ciò che l’ex prefetto ha scelto di lasciare prima di morire: un hard disk inedito e otto pagine manoscritte da lui stesso definite il suo “testamento morale”.
Le accuse di De Gennaro: «Un condannato a morte non può mentire»
Nelle lettere vergate il 20 novembre e indirizzate «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica», De Gennaro traccia la propria linea difensiva postuma e punta il dito contro chi lo indagava:
- La difesa dell’operato. L’ex vertice del Viminale e dei servizi di sicurezza rivendica di non aver «mai tradito la Patria» né la fiducia delle istituzioni, giustificando il possesso dei file contestati e respingendo con forza l’accusa di aver coperto i mandanti esterni della strage di via D’Amelio.
- L’attacco ai pm di Caltanissetta. Nella missiva rivolta direttamente al procuratore capo Salvatore De Luca, De Gennaro attribuisce all’inchiesta nissena il peso insostenibile che lo ha spinto al gesto estremo, scrivendo che il magistrato è riuscito ad arrivare «dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare».
Le carte bruciate e la “doppia verità” degli apparati
Sul fronte opposto, le ipotesi tracciate dai magistrati siciliani prima del decesso delineavano un quadro accusatorio pesantissimo, che va oltre la singola posizione giudiziaria per toccare il rapporto opaco tra memoria istituzionale e segreti di Stato.
I pm nisseni indagavano De Gennaro per depistaggio aggravato dall’agevolazione mafiosa, ipotizzando una gestione anomala del pentito Salvatore Contorno e l’occultamento di atti rilevanti per l’inchiesta sull’attentato a Paolo Borsellino. Al centro dell’attenzione mediatica e investigativa era finita un’intercettazione in cui l’ex prefetto affermava: «Me lo sono letto, e poi ho dato a fuoco».
Proprio su questo punto si era consumata una prima frattura giudiziaria poche settimane prima del suicidio. La GIP di Caltanissetta, Giulia Zappalà, aveva infatti respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura, rilevando che i fogli distrutti erano copie di un archivio digitale comunque esistente e che eventuali condotte risalenti al periodo 1989-1994 sarebbero comunque prescritte. Tuttavia, nelle motivazioni dell’ordinanza, la giudice aveva tracciato un’ombra inquietante sul ruolo degli apparati: secondo la GIP, De Gennaro avrebbe voluto sottrarre agli inquirenti elementi che lo riguardavano come pubblico ufficiale, apparendo come il depositario di una verità diversa rispetto a quella cristallizzata negli atti ufficiali.
È il paradosso di una stagione lunga quarant’anni — dai successi antimafia accanto a Giovanni Falcone, passando per le guerre interne tra Polizia e servizi segreti, fino alle polemiche sul G8 di Genova — in cui la tutela della “ragion di Stato” e gli archivi privati dei grandi funzionari rischiano di sovrapporsi alla trasparenza processuale.
Il bivio delle indagini: cosa si guadagna e cosa si perde nella ricerca della verità
Sul piano esclusivamente giudiziario e storico, la scomparsa di De Gennaro produce effetti opposti, aprendo un bilancio complesso sul futuro delle inchieste:
- Gli elementi che favoriscono gli accertamenti. La consegna volontaria dell’hard disk rimasto finora fuori dalle perquisizioni e le otto pagine di memorie offrono ai carabinieri del RIS e del ROS materiale inedito per ricostruire la sua versione dei fatti e incrociare i dati con i supporti sequestrati ai suoi collaboratori. Inoltre, l’allargamento dell’indagine alle procure di Grosseto e Firenze permette nuove verifiche tecniche senza più l’urgenza dello scontro sulle misure cautelari.
- Gli ostacoli alla verità processuale. Con l’estinzione del reato per morte dell’indagato (art. 150 c.p.), non potrà mai celebrarsi un processo né arrivare una sentenza definitiva di condanna o assoluzione. Viene così a mancare un testimone chiave per un confronto diretto in aula, mentre il dibattito pubblico rischia di polarizzarsi nello scontro politico — già esploso in Commissione Parlamentare Antimafia — tra chi denuncia una gogna mediatico-giudiziaria e chi difende l’operato della magistratura.
Resta infine l’enigma più profondo legato all’hard disk lasciato nella tenuta toscana: dopo aver distrutto carte cartacee e “parificato” vecchi supporti, quale parte della storia delle stragi ha deciso di consegnare ai posteri Gianni De Gennaro, e quale ha scelto di portarsi via per sempre?
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