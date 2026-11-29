Quanto accaduto il 6 novembre 2026 a Palazzo San Macuto, durante il seguito dell’audizione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza in Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, solleva interrogativi profondi sul confine tra ricerca della verità storica e pura strategia comunicativa. Al centro dello scontro, culminato con la sospensione della seduta, non c’è stato un confronto nel merito dei dati epidemiologici, bensì una reazione sopra le righe del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
La dinamica dello scontro e il nodo delle “fonti aperte”
Tutto ha origine dalla richiesta avanzata nella seduta precedente del 26 ottobre: la Commissione aveva sollecitato il deposito degli studi scientifici citati dall’ex ministro a sostegno delle scelte governative adottate durante l’emergenza sanitaria. Quando Speranza si è presentato in aula depositando quattro pubblicazioni internazionali — tra cui gli studi dell’Imperial College di Londra sull’impatto delle campagne vaccinali e le analisi sull’efficacia delle misure di contenimento — la reazione dei banchi della maggioranza è stata immediata e fragorosa.
Alzando la voce e incalzando l’ex ministro con domande accusatorie sul perché “nascondesse” altri atti, Bignami ha spostato istantaneamente l’asse mediatico della giornata. L’obiezione formale mossa da Fratelli d’Italia riguardava la natura dei documenti: non atti interni o protocolli specifici sulle cure domiciliari (come la nota polemica su tachipirina e vigile attesa), bensì letteratura scientifica già pubblica e consultabile in “fonte aperta”.
Il sospetto di una strategia diversiva
Ed è proprio su questo passaggio che si innesta la lettura più critica dell’episodio. Secondo diversi osservatori e le forze d’opposizione, l’esplosione verbale di Bignami non sarebbe stata un semplice scatto d’ira, ma una mossa calcolata per depotenziare sul nascere l’impatto politico di quei fascicoli.
I documenti portati in aula da Speranza contengono infatti stime consolidate dalla comunità scientifica internazionale sull’efficacia delle restrizioni e dei vaccini, quantificando in centinaia di migliaia le vite salvate in Italia e in Europa durante le fasi più acute della pandemia. Accettare una discussione pacata e nel merito su quei numeri avrebbe significato riconoscere un punto fermo a favore della gestione emergenziale dell’epoca, smontando la narrazione accusatoria portata avanti per anni contro i governi Conte II e Draghi.
Il rumore al posto del merito
La scelta di alzare i toni fino a rendere necessario l’intervento del presidente della Commissione, Marco Lisei, e la conseguente sospensione dei lavori ha prodotto un risultato preciso: [1, 2]
- Spostamento del focus mediatico: Nei servizi televisivi e sui social network, la notizia non è stata il contenuto degli studi scientifici depositati, ma lo scontro urlato e l’accusa di scarsa trasparenza rivolta a Speranza.
- Delegittimazione preventiva: Liquidare come “inutili” o “non pertinenti” studi peer-reviewed di primarie istituzioni internazionali ha permesso di evitare il contraddittorio tecnico sui dati. [1, 2]
- Polarizzazione dell’aula: Trasformare una seduta istruttoria in un’arena da campagna elettorale ha impedito di approfondire il rapporto tra decisioni politiche ed evidenze scientifiche disponibili tra il 2020 e il 2021.
A distanza di anni dall’emergenza, la Commissione d’inchiesta si trova così di fronte a un bivio metodologico già denunciato anche da società scientifiche come Siaarti e Simeu: privilegiare l’analisi rigorosa dei fatti e della letteratura medica oppure cedere alla tentazione del processo sommario, dove il volume della voce conta più del peso delle carte.
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