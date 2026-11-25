Un tribunale speciale nel cuore della Repubblica. Sedici ore di assedio mediatico. Un unico bersaglio prestabilito.
Nata per far luce su una delle più grandi tragedie della storia italiana, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza COVID-19 si è trasformata in qualcosa di radicalmente diverso: un plotone d’esecuzione politico, piegato alle esigenze della propaganda di partito e della distrazione di massa.
Attraverso i resoconti stenografici, le date della Gazzetta Ufficiale e gli atti depositati nelle infuocate sedute del 6 agosto e del 23 novembre 2026 a Palazzo San Macuto, questo saggio-inchiesta smonta pezzo dopo pezzo il teatro istituzionale allestito dalla maggioranza di centrodestra contro Giuseppe Conte:
- Il processo in diretta: Dalle clip decontestualizzate sui social fino alla surreale seduta-fiume di quasi sette ore del 23 novembre, tra sospensioni ripetute, sfide alle dimissioni incrociate sull’immunità parlamentare e accuse infamanti già archiviate dal Tribunale dei ministri di Brescia.
- Il grande bluff delle mascherine: I retroscena della bomba documentale esplosa in aula sulla JC Electronics e sulla transazione lampo da 100 milioni di euro firmata dal governo Meloni nonostante i pareri contrari dell’Avvocatura dello Stato.
- L’intangibile Mario Draghi: Perché a Palazzo San Macuto cala un silenzio assordante sull’uomo che ha guidato l’Italia dal febbraio 2021, firmando i decreti sul Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, sul Super Green Pass e sull’obbligo vaccinale per gli over 50?
- Il buco nero delle Regioni e i “profitti” dell’emergenza: La strage nelle RSA lombarde e la delibera 2906 rimosse dall’agenda parlamentare per proteggere gli alleati di coalizione, mentre si stende un velo di omertà sugli scandali giudiziari legati ai fondi Covid che lambiscono la maggioranza.
- La scienza sotto processo: La rivolta degli oltre 250 scienziati italiani contro la deriva negazionista della Commissione e la grottesca risposta a colpi di “400 firme fantasma”.
Un atto d’accusa documentato, cronologia alla mano, contro la manipolazione della memoria collettiva. Perché quando il Parlamento smette di cercare la verità per regolare i conti con gli avversari, a perdere non è un singolo leader: è l’intera democrazia italiana.
Include in appendice la Cronologia Ragionata 2020–2026 con tutti gli atti normativi, le archiviazioni giudiziarie e le tappe delle audizioni.
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