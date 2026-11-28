Domenica 22 novembre la guerra è sbarcata nel Mediterraneo. Non per colpa di un nemico lontano, ma per mano di un alleato che l’Italia ha finanziato, armato, difeso in ogni vertice e in ogni decreto per quasi quattro anni. Sette droni navali ucraini hanno colpito nel porto di Bengasi la corvetta russa Merkury, un elicottero Ka-27 e il cargo Angara. Volodymyr Zelensky l’ha rivendicata il giorno dopo, chiamandola «un’operazione esemplare». Due militari libici sono morti per le ferite. Il generale Haftar ha promesso vendetta «nel momento e nel luogo opportuni». E Roma? Roma l’ha saputo a cose fatte.

Questa è la fotografia perfetta del fallimento delle politiche di questo governo.

Prima i soldi, poi il tradimento

Non parliamo di briciole. L’Italia ha inviato a Kiev 13 pacchetti di aiuti militari, per oltre 3 miliardi di euro, comprese batterie SAMP/T e missili Aster. L’ultimo pacchetto, il tredicesimo, vale da solo quasi un miliardo, il triplo della media dei precedenti. Il governo ha prorogato gli aiuti fino a tutto il 2026, mentre a Bruxelles si discuteva di un nuovo prestito da 45 miliardi per l’Ucraina, con l’Italia chiamata a contribuire come terzo Paese dopo Germania e Francia.

A Roma, alla conferenza per la ricostruzione, la premier Giorgia Meloni aveva promesso 10 miliardi per Kiev, parlando di «miracolo economico dell’Ucraina». Intanto in Italia ospedali senza personale, scuole che cadono a pezzi, imprese strozzate dalle bollette, giovani che emigrano perché qui non c’è futuro. Ma per Volodymyr Zelensky i soldi non sono mai mancati.

E per cosa? Per finanziare missioni impossibili, escalation senza fine, operazioni che non portano la pace ma allargano la guerra sempre più lontano dal Donbass. Prima i raid in Russia, poi le incursioni, poi le richieste infinite di armi al Congresso americano. Ora Bengasi. La logica è sempre la stessa: più soldi, più armi, più guerra. Mai una trattativa vera, mai un limite, mai un no.

Bengasi: la guerra a poche centinaia di chilometri da casa nostra

La Libia non è un teatro lontano. Da Bengasi alla Sicilia ci sono poche centinaia di chilometri di mare. È il mare dei nostri pescherecci, delle navi della Marina, del gas che da Mellitah arriva a Gela con il gasdotto Greenstream. È il mare da cui partono i barconi per Lampedusa. È il mare dove l’Italia ha 200 militari della missione MIASIT tra Tripoli e Misurata, unità della Marina, uomini della Guardia di Finanza, tecnici e imprese dell’ Eni.

Proprio lì Volodymyr Zelensky ha deciso di portare la sua guerra, senza avvisare nessuno. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’ha dovuto ammettere: «L’Italia non era assolutamente a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che nessuno sapeva nulla, né gli alleati europei né la NATO.

Questo è il punto. Non siamo partner, siamo bancomat. Quando serve pagare, l’Italia c’è. Quando si decide dove colpire, l’Italia non conta nulla.

La bugia del coordinamento e le scuse di facciata

Per giorni Kiev ha raccontato che l’operazione era coordinata con i partner. Poi, il 27 novembre, nella telefonata con Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky ha dovuto ammettere che non era vero: nessun coordinamento preventivo, solo scuse e promessa di maggiore condivisione in futuro. Palazzo Chigi il 28 novembre ha dovuto ribadire che l’operazione ha violato la sovranità libica e rischia di allargare la guerra al Mediterraneo.

Ma che valore hanno le scuse dopo che il danno è fatto? Dopo che due libici sono morti, dopo che Haftar minaccia ritorsioni, dopo che la Libia orientale ha chiesto un’inchiesta all’ONU e ha parlato di uso di basi nell’ovest per lanciare i droni, cioè proprio nella parte dove sta l’Italia?

E infatti Mosca ora chiama in causa direttamente l’Italia. L’ambasciata russa a Roma ha avvertito: «Non ci stupiremmo se domani esponenti ucraini pensassero di utilizzare il territorio e gli spazi marittimi dell’Italia per un nuovo attacco». Secondo le ricostruzioni richiamate da Mosca, gli operatori ucraini che avrebbero pilotato i droni si trovavano a Misurata, nella stessa area dove è presente il contingente italiano.

Siamo arrivati al paradosso finale. Paghiamo per la guerra di un altro, veniamo tenuti all’oscuro delle sue operazioni, e poi veniamo indicati come possibile base per il prossimo attacco. L’Italia è diventata allo stesso tempo finanziatrice, vittima e capro espiatorio.

Il governo continua a dire sì

E la risposta del governo? «Continueremo ad aiutare l’Ucraina». Giorgia Meloni ripete che la guerra non si deve allargare al Mediterraneo, ma conferma gli aiuti. Antonio Tajani dice che è un errore violare la Libia, ma ribadisce la scelta strategica di stare al fianco di Kiev. Matteo Salvini al Senato parla di atti «preoccupanti e sconcertanti» a pochi chilometri dalle coste italiane, ma la macchina degli aiuti va avanti.

Questa è la politica del fallimento: denunciare a parole, finanziare nei fatti. Dire che c’è un limite e poi lasciare che quel limite venga calpestato. Dire che l’interesse nazionale viene prima e poi piegarsi ogni volta all’agenda di Kiev e di Bruxelles.

Intanto il governo valuta di aumentare la sicurezza per i nostri 200 militari in Libia, convoca per il 1° dicembre il Comitato interministeriale per la sicurezza marittima, chiede chiarimenti. Ma la domanda vera nessuno la fa: perché dobbiamo mettere a rischio i nostri soldati, i nostri pescatori, il nostro gas, le nostre coste, per le missioni impossibili di un presidente che non ci avvisa nemmeno?

La verità che nessuno vuole dire

Bengasi non è un incidente. È l’esito logico di una politica che ha scelto di essere vassalla invece che sovrana. Abbiamo dato miliardi, armi, copertura politica, senza mai chiedere in cambio una strategia per la pace, un tavolo, una data, una condizione. Abbiamo accettato che la guerra si allargasse, che l’Ucraina decidesse da sola, che l’Italia pagasse il conto senza avere voce in capitolo.

Ora il conto è arrivato nel nostro mare. La guerra che dovevamo tenere lontana è a poche ore di navigazione da Lampedusa e dalla Sicilia. La Libia, che l’Italia stava faticosamente ricucendo tra Tripoli e Cirenaica, è di nuovo un campo di battaglia. I nostri soldati sono esposti. La nostra energia è a rischio. La nostra credibilità è a zero.

Se questo governo avesse avuto il coraggio di dire stop un anno fa, di legare ogni euro a un negoziato, di difendere il Mediterraneo come difende Kiev, oggi non saremmo qui a rincorrere le scuse di Volodymyr Zelensky e gli avvertimenti di Mosca.

Bengasi deve essere la fine di questa storia. Basta assegni in bianco. Basta missioni impossibili pagate con i soldi degli italiani. Basta guerre importate a casa nostra. L’Italia deve tornare a difendere prima di tutto se stessa, il suo mare, i suoi militari, il suo futuro. Altrimenti la prossima volta non ci sarà nessuna telefonata di scuse a salvarci.