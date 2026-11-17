Stesse reti criminali, nuovo vestito tecnologico: i vecchi venditori di fumo del trading online oggi usano l’IA, i deepfake e nomi come “TradeGPT” per svuotare i conti dei risparmiatori. Ecco come funziona il raggiro e quali sono le nuove tutele legali del 2026 sui bonifici e sullo spoofing.
Per anni li abbiamo visti sui social network promettere guadagni rapidi con le opzioni binarie, i segnali VIP di Wall Street o presunti “algoritmi segreti”. Oggi, quel sottobosco finanziario truffaldino si è aggiornato. Sfruttando l’entusiasmo collettivo per l’intelligenza artificiale, le stesse organizzazioni hanno dato una mano di vernice fresca ai loro raggiri, trasformando marchi generici come TradeGPT nell’esca perfetta per chi cerca un’entrata extra.
Ma cosa succede una volta che i soldi partono dal conto corrente? E quali sono le reali responsabilità della banca, soprattutto alla luce delle importanti novità normative e giudiziarie del 2026?
Il riciclo della truffa: dalla “formula segreta” al bot con l’IA
Il meccanismo alla base dei raggiri finanziari non è cambiato, ma si è evoluto nella forma per sembrare più credibile e moderno:
- Il cambio di etichetta. Dove un tempo si leggeva “Metodo garantito” o “Segnali Forex”, oggi compaiono sigle come TradeGPT 350 Force, Quantum AI o Immediate Edge. La parola “GPT” richiama immediatamente la rivoluzione di OpenAI e ChatGPT, inducendo l’utente a pensare che dietro ci sia una tecnologia infallibile.
- L’arma dei deepfake. Le pubblicità su Facebook, Instagram e TikTok non usano più solo foto stock di auto di lusso. Oggi sfruttano l’IA generativa per clonare la voce e il volto di giornalisti del telegiornale, imprenditori famosi o volti noti della TV, creando finte interviste in cui si racconta di come diventare ricchi partendo da un deposito minimo.
- Il miraggio del deposito da 250 €. Le pagine sponsorizzate non sono veri broker, ma semplici “imbuti” per raccogliere numeri di telefono. Appena l’utente si registra, viene contattato da call center aggressivi che lo convincono a versare la cifra d’ingresso standard: 250 euro.
- Le piattaforme fantasma. Una volta versati i soldi, alla vittima viene mostrato un pannello di controllo dove i guadagni sembrano crescere a vista d’occhio ogni giorno. Sono numeri finti, generati da un software per spingere il risparmiatore a investire migliaia di euro in più. Quando però si chiede di prelevare, il conto viene bloccato o vengono inventate finte tasse da pagare per sbloccare i fondi.
Truffa o bonifico non autorizzato: quando risponde la banca?
Quando il risparmiatore si accorge del raggiro, la prima reazione è chiedere il rimborso al proprio istituto di credito. Su questo fronte, la normativa europea (direttiva PSD2) e le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) tracciano una distinzione netta tra due scenari diversi:
- 1. Il bonifico “non autorizzato” in senso stretto (Diritto al rimborso). Se i truffatori, magari convincendo la vittima a installare programmi di controllo remoto sul PC o sullo smartphone (come AnyDesk o TeamViewer), accedono all’home banking e dispongono un bonifico all’insaputa del titolare, l’operazione è giuridicamente non autorizzata. In questo caso la banca è tenuta a rimborsare le somme.
- 2. Il bonifico disposto direttamente dal cliente raggirato (Niente rimborso automatico). Se è il correntista stesso a entrare nella propria app bancaria e autorizzare il bonifico verso l’IBAN estero indicato dal finto consulente di trading, l’operazione risulta tecnicamente autorizzata dal titolare. La banca non ha un obbligo generale di sindacare le scelte di investimento del cliente, salvo il caso in cui i sistemi antifrode non abbiano bloccato movimenti palesemente anomali o l’istituto non si sia attivato subito per tentare il richiamo dei fondi (recall).
L’inganno del numero “vero” della banca: cosa cambia nel 2026 con lo spoofing
Spesso i truffatori uniscono il finto trading online a una seconda trappola ancora più subdola: il risparmiatore viene contattato da un numero di telefono o da un SMS che sul display corrisponde esattamente a quello ufficiale della propria banca. Questa tecnica, nota come spoofing, sfrutta la fiducia dell’utente per spingerlo a dettare codici OTP o a spostare i risparmi su un “conto sicuro” indicato dal finto operatore antifrode.
Su questo fronte, il 2026 ha segnato una svolta decisiva a favore dei consumatori, sia sul piano tecnico che su quello legale:
- I filtri anti-spoofing AGCOM. Con le nuove regole dell’AGCOM, gli operatori telefonici sono obbligati a bloccare alla fonte le chiamate provenienti dall’estero che simulano numeri italiani. Questo sistema nei soli primi otto mesi del 2026 ha fermato oltre 191 milioni di telefonate truffaldine, riducendo drasticamente il fenomeno, anche se restano attivi alcuni canali legati ai centralini VoIP nazionali e agli SMS falsificati.
- Rimborso immediato dalla banca (Sentenza UE 2026). Secondo la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-70/25 dell’ottobre 2026), se un correntista subisce un prelievo non autorizzato dopo essere stato ingannato da un finto operatore bancario, la banca deve rimborsare subito le somme (entro il giorno lavorativo successivo alla denuncia). L’istituto non può più rifiutare il risarcimento a priori invocando la “colpa grave” del cliente: deve prima restituire il denaro e, solo successivamente, provare in tribunale l’eventuale dolo o negligenza grave del risparmiatore.
- Tutela dell’Arbitro Bancario Finanziario. Le decisioni dell’ABF del 2026 confermano che ricevere una chiamata o un SMS nella chat ufficiale della banca rende l’inganno quasi indistinguibile dalla realtà. La vulnerabilità dei canali di comunicazione rientra nel rischio d’impresa dell’istituto di credito, obbligandolo al risarcimento integrale (o al concorso di colpa nei casi di bonifici eseguiti sotto dettatura).
L’equivoco di fondo: esistono anche app legittime con il nome TradeGPT
A rendere ancora più difficile difendersi è il fatto che il marchio “TradeGPT” non è registrato in esclusiva da un’unica azienda. Di conseguenza, accanto ai siti truffa oscurati regolarmente da autorità come la CONSOB in Italia o la FCA nel Regno Unito, esistono strumenti reali e legali che portano lo stesso nome.
La differenza sostanziale sta nella funzione: le app vere non gestiscono mai i tuoi soldi.
- TradeGPT di TradeAlgo: È un’applicazione reale disponibile sugli store ufficiali (Google Play e App Store). Funziona come un assistente di ricerca che analizza notizie finanziarie e dati di mercato, ma non permette di depositare denaro né fa trading automatico.
- Bybit TradeGPT: È una funzione integrata direttamente all’interno del noto exchange di criptovalute Bybit, utile per leggere indicatori tecnici e fare domande sui grafici.
- I GPT personalizzati su ChatGPT: All’interno della piattaforma ufficiale di OpenAI esistono diversi assistenti creati dagli utenti con questo nome, pensati esclusivamente per spiegare concetti di analisi tecnica a scopo educativo.
Come difendersi: 4 regole per smascherare i finti guru dell’IA
Per evitare che il proprio denaro finisca nelle tasche di broker abusivi travestiti da startup tecnologiche, basta applicare quattro semplici filtri:
- Diffida di chi promette guadagni automatici. Nessun fondo d’investimento reale che utilizza intelligenza artificiale avanzata vende i propri algoritmi su Instagram per 250 euro. Se un software garantisse profitti sicuri, chi lo ha creato lo userebbe in silenzio con i propri capitali.
- Non fidarti mai del numero sul display. Se ricevi una chiamata o un SMS apparentemente dalla tua banca che ti chiede codici, password o di fare un bonifico urgente per “bloccare una truffa”, riattacca subito. Chiama tu stesso il numero verde ufficiale riportato sul retro della tua carta.
- Controlla lo sviluppatore e verifica i registri CONSOB. Scarica app solo dagli store ufficiali verificando chi le ha pubblicate (es. Trade Algo o Bybit) e prima di affidare un solo centesimo a qualsiasi piattaforma finanziaria, controlla che sia autorizzata sul sito della CONSOB.
- Agisci subito in caso di truffa. Se hai subìto un prelievo non autorizzato o hai disposto un bonifico verso truffatori, contatta immediatamente la banca per bloccare i canali e chiedere il richiamo dei fondi, sporgi denuncia alle forze dell’ordine e presenta un reclamo formale richiamando le tutele europee del 2026.
L’intelligenza artificiale sta cambiando davvero il modo di analizzare i mercati, ma non ha abolito la regola più vecchia della finanza: quando un guadagno sembra troppo facile e sicuro per essere vero, è quasi certamente una truffa.
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