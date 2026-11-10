Evasione e riciclaggio su TikTok: i fari della Finanza sui guadagni dei creator a Napoli

La Guardia di Finanza e le inchieste giornalistiche hanno acceso un faro sul giro d’affari milionario dei tiktoker nell’area metropolitana di Napoli, svelando un sistema che intreccia evasione fiscale, vendite illecite e sospetti di riciclaggio. Le verifiche delle Fiamme Gialle si concentrano sia sulle attività commerciali promosse a suon di dirette social, sia sui flussi di denaro generati dalle donazioni virtuali durante le sfide in streaming.
Il caso delle frodi fiscali e dei maxi-sequestri
Negli ultimi mesi, l’attività investigativa della Guardia di Finanza di Napoli ha colpito duramente chi utilizzava la popolarità sui social come vetrina per affari opachi.
- Il sequestro milionario: L’operazione più eclatante ha riguardato l’imprenditore e tiktoker A. N., amministratore di una società di Casalnuovo attiva nella vendita di smartphone ed elettrodomestici. I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per quasi 6 milioni di euro (incluso uno yacht), contestando un meccanismo di evasione dell’IVA e l’utilizzo di fatture false per abbattere i prezzi e offrire forti sconti a chi pagava in contanti.
- La contraffazione online: I controlli sul territorio e sulla rete hanno portato anche a operazioni mirate contro il commercio illegale. In un recente intervento, i militari hanno denunciato un venditore che pubblicizzava articoli sportivi su TikTok, sequestrando oltre 2.300 magliette contraffatte della SSC Napoli.
L’ombra del riciclaggio nei “Live Match”
Parallelamente ai controlli tributari sulle vendite, un’inchiesta giornalistica sotto copertura pubblicata da Fanpage ha portato alla luce un altro fronte critico legato ai guadagni sulla piattaforma: i cosiddetti live match.
- Come funziona il meccanismo: Durante queste sfide in diretta tra due creator, gli spettatori inviano regali virtuali (come i celebri “leoni” digitali) acquistati con denaro reale, che vengono poi convertiti in euro dai destinatari.
- Flussi sospetti: Secondo quanto emerso dall’indagine giornalistica durata un anno, questo sistema movimenterebbe decine di milioni di euro nell’area napoletana. Dietro le donazioni apparentemente spontanee si nasconderebbero, in alcuni casi, canali utilizzati per ripulire denaro sporco riconducibile a truffe internazionali o ad ambienti vicini alla criminalità organizzata.
La stretta del Fisco sui creator digitali
Al di là dei casi legati alla criminalità, il nucleo centrale delle verifiche della Guardia di Finanza riguarda la regolarità fiscale dei content creator. Molti profili che incassano migliaia di euro al mese tramite sponsorizzazioni, abbonamenti e regali in diretta operano spesso senza partita IVA, risultando sconosciuti al fisco o dichiarando redditi minimi. L’incrocio tra i dati bancari, i flussi delle piattaforme digitali e il tenore di vita esibito nei video rappresenta oggi il principale strumento delle Fiamme Gialle per recuperare le imposte evase nel settore della creator economy.
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