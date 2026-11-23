Il record in negativo che nessuno vi racconterà in TV. L’Italia diventa il Paese più indebitato dell’Unione Europea, mentre la Grecia scende e noi saliamo. Questa non è economia. È una condanna.

Finalmente primi in Europa. Ce l’abbiamo fatta. Dopo anni di promesse, di proclami, di “l’Italia è tornata a correre”, di “siamo un modello per il mondo”, ce l’abbiamo fatta. Siamo primi. Primi in Europa.

Peccato che siamo primi nel debito.

Il 17 novembre la Commissione Europea ha pubblicato le previsioni d’autunno. E dentro quelle pagine, fredde, tecniche, senza aggettivi, c’è scritto il verdetto.

Il rapporto Debito/PIL dell’Italia arriverà al 137,9% nel 2026.

La Grecia, quella che per un decennio ci hanno indicato come l’incubo da non diventare, quella del fallimento, della Troika, delle lacrime e sangue, scenderà al 135,7%.

Un anno fa era il contrario: Grecia al 145,4%, Italia al 136,7%. Ora il sorpasso è avvenuto. Al contrario.

L’Italia ha superato anche la Grecia. E diventa il Paese più indebitato di tutta l’Unione Europea.

Leggete bene questa frase, perché è storica. Per la prima volta, l’Italia supera la Grecia nel rapporto tra debito pubblico e ricchezza prodotta. Per la prima volta, siamo noi il Paese messo peggio. Per la prima volta, siamo noi l’esempio da non seguire.

E non è un incidente. Non è un errore statistico. Non è un picco passeggero.

È una traiettoria. Una discesa lenta, costante, inarrestabile.

Le previsioni della Commissione dicono: 137,9% nel 2026, 138,8% nel 2027, 138,2% nel 2028.

Mentre la Grecia farà il percorso opposto: 135,7% nel 2026, 130,7% nel 2027, 126,6% nel 2028.

Loro scendono di quasi 19 punti in tre anni. Noi saliamo. Loro mettono i conti in ordine. Noi li sfondiamo.

La Grecia, che doveva essere il nostro spauracchio, oggi ci guarda da sotto e ci dice: “Bravi, ci avete superato”.

COSA SIGNIFICA 137,9%?

Significa che per ogni 100 euro di ricchezza che produciamo in un anno, ne dobbiamo 137,9.

Significa che lavoriamo un anno e tre mesi solo per ripagare quello che dobbiamo. E l’anno dopo ricominciamo da capo, con un debito ancora più alto.

Significa che ogni italiano, appena nato, ha già sulle spalle più di 40.000 euro di debito pubblico. Prima ancora di aprire gli occhi, prima ancora di andare a scuola, prima ancora di lavorare, è già indebitato.

Significa che paghiamo ogni anno decine di miliardi di euro solo di interessi sul debito. Soldi che non vanno alla sanità, non vanno alla scuola, non vanno alle pensioni, non vanno alle imprese. Vanno alle banche, ai mercati, ai fondi. Vanno a pagare il prezzo di anni di sprechi.

Significa che se domani i tassi salgono, se domani i mercati si spaventano, se domani arriva una crisi, noi siamo i primi a cadere. Perché siamo i più indebitati. Perché siamo i più fragili. Perché siamo i primi in Europa, in negativo.

LA GRECIA CI HA SUPERATO, IN BENE

E la cosa più amara, quella che fa più male, è guardare chi ci ha superato.

La Grecia non ha avuto vita facile. Ha avuto il default, ha avuto la Troika, ha avuto tagli feroci, ha avuto anni di sacrifici veri. Non sacrifici raccontati in TV. Sacrifici veri, sulla pelle della gente.

Eppure, proprio perché ha fatto quei sacrifici, oggi la Grecia sta risalendo. Il suo debito scende dal 145,4% del 2025 al 135,7% del 2026. In un solo anno, quasi 10 punti in meno.

Noi, che non abbiamo avuto default, non abbiamo avuto Troika, non abbiamo avuto tagli veri, noi saliamo. Dal 136,7% al 137,9%. E poi al 138,8%.

Loro hanno avuto il coraggio di mettere i conti in ordine. Noi abbiamo avuto solo il coraggio di raccontare che i conti erano in ordine.

Loro hanno tagliato gli sprechi. Noi li abbiamo aumentati. Loro hanno ridotto il debito. Noi lo abbiamo aumentato. Loro hanno fatto la fatica. Noi abbiamo fatto i proclami.

Questo è il punto. La Grecia ci ha superato non perché è diventata ricca. Ma perché ha smesso di fare finta. Noi, invece, continuiamo a fare finta.

IL RECORD IN NEGATIVO DI QUESTO GOVERNO

E qui bisogna dirlo chiaro, senza giri di parole, senza diplomazia.

Questo non è il debito della storia. Non è il debito dei governi passati. Non è il debito del Covid, della crisi del 2008, della guerra.

Questo è il debito di questo governo.

Perché è questo governo che ha governato negli ultimi tre anni. È questo governo che ha fatto la legge di bilancio. È questo governo che ha deciso dove mettere i soldi e dove toglierli. È questo governo che ha detto “non ci sono risorse” per la sanità, per la scuola, per le imprese, mentre le risorse per aumentare il debito c’erano eccome.

E il risultato è questo: 137,9%.

Un governo che ci aveva promesso sovranità, ci ha portato a essere il Paese più indebitato d’Europa. Un governo che ci aveva promesso orgoglio nazionale, ci ha portato a essere superati anche dalla Grecia. Un governo che ci aveva promesso di farci tornare grandi, ci ha fatto diventare primi solo in negativo.

Siamo primi nel debito. Primi nella fragilità. Primi nel rischio.

E intanto, in TV, vi racconteranno che tutto va bene. Che l’economia cresce. Che l’Italia è un modello. Che siamo invidiati da tutti.

Ma i numeri non mentono. E il numero è 137,9%.

CHI PAGA QUESTO RECORD?

Il debito non è un numero astratto. Non è una statistica per economisti. È un conto che pagheremo noi.

Lo pagheremo con tasse più alte. Perché quando il debito sale, prima o poi qualcuno deve pagare gli interessi. E quel qualcuno siamo noi.

Lo pagheremo con servizi peggiori. Perché quando il debito sale, i soldi per la sanità, per la scuola, per i trasporti, per le pensioni, non ci sono più. Vanno a pagare gli interessi.

Lo pagheremo con salari più bassi. Perché un Paese indebitato non investe, non cresce, non crea lavoro buono. Crea precarietà, crea fuga dei giovani, crea aziende che chiudono.

Lo pagheranno i nostri figli. Perché questo debito, 137,9%, 138,8%, non lo pagheremo noi. Lo pagheranno loro. Con le loro tasse, con i loro sacrifici, con il loro futuro ipotecato.

Un governo che lascia in eredità ai figli un debito più alto di quello che ha trovato, non è un governo patriota. È un governo che ha rubato il futuro ai suoi figli per pagare il presente dei suoi privilegi.

E questo è il record più grave. Più grave di qualsiasi altro. Perché gli altri record si possono correggere. Questo, lo pagheremo per decenni.

LA VERITÀ CHE NON VI DIRANNO

Di questo record, in TV, non parlerà nessuno.

Non ne parleranno i ministri, che faranno finta di niente. Non ne parleranno i giornalisti di regime, che parleranno di altro. Non ne parleranno i leoni da tastiera del governo, che vi diranno che è colpa dell’Europa, colpa del passato, colpa di tutti tranne di chi governa.

Ma la verità è semplice, lineare, inattaccabile.

Siamo primi in Europa nel debito. Abbiamo superato anche la Grecia. E la colpa è di chi governa.

Non ci sono scuse. Non ci sono alibi. Non ci sono “ma”. Ci sono solo i numeri.

137,9%. Primi in Europa. In negativo.

E finché non avremo il coraggio di dirlo, di scriverlo, di condividerlo, finché non avremo il coraggio di chiamare questo governo per quello che è — il governo del record in negativo — questo Paese non si rialzerà.