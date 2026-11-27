Il 23 novembre la “inchiesta” si è tolta la maschera: nove ore di teatro, sospensioni a raffica, zero prove e un conto che pagano i cittadini

Ci sono momenti in cui un’istituzione smette di fingere. Lunedì 23 novembre 2026, a Palazzo San Macuto, è successo esattamente questo.

Giuseppe Conte è tornato davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid per la seconda parte della sua audizione, dopo quella del 6 agosto. Sulla carta doveva essere un passaggio istruttorio. Nei fatti è diventata una maratona di quasi nove ore, dalle 11.03 alle 20.10, segnata da interruzioni, sospensioni, scambi accesi e un copione ormai riconoscibile: non domande per capire, ma domande per colpire.

Il presidente Marco Lisei ha dovuto sospendere i lavori più volte. Non perché l’audito si sottraesse, ma perché la seduta continuava a deragliare verso lo scontro politico. Il resoconto ufficiale parla di “acceso scambio di vedute”, di sospensioni alle 12.03, alle 13.48, alle 14.34 e alle 16.58. In un’audizione seria, una sospensione è un’eccezione. Qui è diventata la punteggiatura.

Bignami e la politica dello show

Il momento simbolo porta la firma di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Bignami ha aperto con la proiezione di un file audiovisivo e con la lettura di messaggi di familiari delle vittime, per poi arrivare al punto che ha fatto esplodere la seduta: la proposta di dimissioni congiunte per potersi affrontare “legalmente”, fuori dal Parlamento.

Conte ha respinto la proposta definendola una “sceneggiatura” e, secondo le cronache, ha replicato: “Non mi presto a pagliacciate”. Non è stata una battuta. È stata la diagnosi più precisa di quella giornata: la Commissione non stava cercando un fatto, stava cercando una scena.

E qui sta il nodo. Una commissione d’inchiesta ha gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria per acquisire atti e documenti. Potrebbe scavare nei verbali, nelle forniture, nei contratti, nei ritardi, nelle responsabilità amministrative. Invece, davanti a Conte, il livello è scivolato più volte verso il processo alle intenzioni, alle frasi televisive, alle ricostruzioni emotive, alle insinuazioni senza un documento che le chiuda.

Domande insensate non perché scomode, ma perché inconcludenti: costruite per produrre un titolo, non una prova. E quando Conte ha risposto nel merito, la replica non è stata un altro documento, ma un altro tono di voce.

Lisei: arbitro o giocatore?

Il problema non è soltanto Bignami. Il problema è la presidenza.

Marco Lisei, eletto con i soli voti della maggioranza nel settembre 2024, in quella seduta ha svolto contemporaneamente due ruoli incompatibili: presidente che dovrebbe garantire l’istruttoria e commissario che incalza l’audito. Il resoconto lo mostra più volte a porre domande, a intervenire nel dibattito, a sospendere, a riprendere, a coordinare. In una parola: a stare dentro la partita, non sopra di essa.

Una commissione d’inchiesta che funziona si riconosce da una cosa semplice: il presidente protegge la domanda, non la tesi. Il 23 novembre, invece, la sensazione è stata opposta: la tesi c’era già, la domanda serviva solo a vestirla.

E quando la tesi non regge, arriva la sospensione. Non per ristabilire l’ordine delle prove, ma per ristabilire l’ordine dello spettacolo.

La “grancassa mediatica”

Conte, in avvio, ha parlato di una “grancassa mediatica apparecchiata” contro di lui. Si può non condividere il suo linguaggio, ma è difficile negare la dinamica: l’audizione è stata raccontata più per gli scontri che per i contenuti, più per le frasi urlate che per i documenti acquisiti.

Ed è esattamente questo il punto politico: una commissione pagata con soldi pubblici non può trasformarsi in una fabbrica di clip.

Il conto: soldi pubblici per uno spettacolo

Ecco il punto che rende tutto ancora più grave: questo teatro non è gratis. Lo paghiamo noi.

Il tetto di spesa fissato dalla legge è di 100.000 euro per il 2023 e 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, con possibile incremento fino al 20%. Dunque il costo potenziale per il solo triennio 2024-2026 può arrivare a 900.000 euro, fino a 1.080.000 euro con l’incremento massimo.

Quasi un milione di euro di denaro pubblico messo a disposizione di un organismo che, invece di produrre una relazione finale chiara, documentata e verificabile, produce soprattutto scontri, sospensioni, sceneggiate e titoli per i telegiornali.

Non è un costo per la verità. È un costo per la propaganda.

Non è un investimento per capire cosa è successo durante la pandemia. È uno spreco per riscrivere la pandemia a colpi di insinuazioni, senza che a quelle insinuazioni segua una prova capace di reggere in un’aula di tribunale o in una relazione parlamentare seria.

La domanda che nessuno ha fatto

La vera inchiesta sul Covid dovrebbe essere scomoda per tutti: per chi ha governato, per chi ha fornito, per chi ha controllato, per chi ha guadagnato, per chi ha deciso in emergenza e per chi oggi usa quell’emergenza come arma elettorale.

Invece il 23 novembre abbiamo visto l’ennesima rappresentazione della stessa idea: la pandemia come pretesto, Conte come bersaglio, la Commissione come palcoscenico.

Se dopo anni di lavori, decine di audizioni e centinaia di migliaia di euro di tetto di spesa, il risultato più citato di una seduta è una lite sulle dimissioni e una sospensione, allora la conclusione è inevitabile: non è un’inchiesta che non trova prove, è una propaganda che non le cerca.

Perché le prove richiedono metodo, documenti, contraddittorio vero, tempi certi e una relazione finale. La propaganda, invece, richiede solo un nemico, un microfono e una seduta abbastanza lunga da produrre il titolo del giorno.

Il 23 novembre, il titolo l’hanno ottenuto. La verità, ancora no. Il conto, invece, è già arrivato.