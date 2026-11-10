Giù il casco, in piazza per i diritti: il paradosso della Polizia che protesta senza poter scioperare

Il 20 novembre 2026, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL, le strade italiane assisteranno a uno scenario inedito: gli agenti della Polizia di Stato scenderanno in piazza per manifestare contro la Legge di Bilancio. Non saranno dall’altra parte del cordone a gestire l’ordine pubblico, ma sfileranno in abiti civili accanto a studenti, insegnanti e lavoratori.
Il gesto simbolo scelto dai sindacati è quello di lasciare caschi e scudi in caserma. Una scelta dal forte peso politico che porta alla luce una contraddizione normativa tutta italiana: protestare in uno sciopero generale pur avendo il divieto assoluto di incrociare le braccia.
Il nodo legale: perché gli agenti non possono astenersi dal lavoro
La particolarità della protesta risiede nello status giuridico della Polizia di Stato. Sebbene la Legge 121 del 1981 abbia smilitarizzato il corpo, trasformandolo in un’amministrazione civile con diritto di rappresentanza sindacale, l’articolo 84 vieta categoricamente l’esercizio dello sciopero per garantire la continuità della sicurezza pubblica.
Per rispettare la legge senza rinunciare al dissenso, il SILP CGIL (guidato dal segretario Pietro Colapietro) e le altre sigle in stato di agitazione come il SIULP hanno definito precise regole di partecipazione:
- Solo fuori dal turno: parteciperanno ai cortei esclusivamente gli agenti liberi dal servizio, a riposo o in ferie. Chi è di turno resterà regolarmente al proprio posto a vigilare sulle piazze.
- Senza uniforme: la normativa impedisce di indossare la divisa durante manifestazioni politiche o sindacali, motivo per cui i poliziotti manifesteranno da semplici cittadini.
Le 4 richieste chiave della protesta
Alla base della mobilitazione c’è la netta contrarietà alle scelte economiche dell’esecutivo. I sindacati contestano lo stanziamento di ingenti fondi per le spese militari (“40 miliardi per le armi”) a fronte di risorse giudicate irrisorie per il comparto sicurezza e il welfare. Come riportato da Infodifesa, la piattaforma rivendicativa portata in piazza si articola su quattro punti precisi:
- Un piano straordinario di assunzioni: per colmare le gravi carenze di organico che costringono il personale attuale a turni estenuanti e compromettono la capacità di presidio del territorio.
- Risorse adeguate per la sicurezza civile: investimenti mirati su mezzi, equipaggiamenti e strutture operative, nella convinzione che la vera sicurezza del Paese si costruisca nelle città e non attraverso il riarmo.
- Tutela della salute e della scuola pubblica: una rivendicazione trasversale che unisce gli agenti al resto del pubblico impiego, chiedendo fondi per la sanità e l’istruzione pubblica come pilastri fondamentali della tenuta sociale.
- Trattamenti retributivi e previdenziali dignitosi: stipendi adeguati al caro vita e l’avvio concreto della previdenza dedicata al comparto sicurezza. I sindacati denunciano infatti che gli aumenti pensionistici previsti dalla manovra si riducono a “poche decine di euro”, tradendo le promesse fatte a chi serve lo Stato.
L’incognita del tavolo a Palazzo Chigi
La mobilitazione resta confermata, ma lo scenario potrebbe subire evoluzioni prima del 20 novembre. Il governo ha infatti convocato i sindacati a Palazzo Chigi per il 13 novembre proprio per discutere i nodi della Legge di Bilancio. Dall’esito di quel confronto dipenderà l’intensità di una stagione di proteste che le sigle di polizia hanno già annunciato come senza precedenti.
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