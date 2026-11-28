C’è un momento preciso in cui la retorica politica si scontra con il foglio Excel dei costi di produzione. È quanto emerge dall’inchiesta della trasmissione Report, che ha acceso i riflettori sul merchandising ufficiale di Fratelli d’Italia: t-shirt con la fiamma tricolore e lo slogan «Prima gli italiani» confezionate negli stabilimenti della periferia di Dacca, in Bangladesh.
Una vicenda che non rappresenta soltanto una contraddizione comunicativa, ma che svela il cortocircuito tra la narrazione identitaria del governo e le logiche spietate del mercato globale.
L’inchiesta: tra slogan nazionali e filiere asiatiche
Secondo la ricostruzione giornalistica, le magliette vendute sullo store ufficiale del partito vengono realizzate per conto della multinazionale canadese Gildan. Nei laboratori asiatici documentati dalle telecamere, un operaio specializzato percepisce circa 90 euro al mese per sei giorni lavorativi a settimana.
In Italia, la distribuzione è affidata a una società riconducibile a ex militanti della destra extraparlamentare. I margini dell’operazione delineano con chiarezza la distanza tra il costo della manodopera e il valore attribuito al simbolo politico:
- Il costo all’origine: una t-shirt neutra ha un prezzo all’ingrosso che si aggira intorno ai 2,50 euro (o meno su grandi volumi).
- Il prezzo sullo store: una volta stampato lo slogan patriottico, il capo viene proposto ai simpatizzanti a 12 euro, arrivando a sfiorare i 24 euro con l’aggiunta di IVA e spese di spedizione.
La linea difensiva di Donzelli: il pragmatismo dei costi
Chiamato a rispondere dell’evidente paradosso tra la difesa del lavoro italiano e l’acquisto di forniture estere, il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha scelto una linea difensiva puramente contabile. Secondo l’esponente politico, produrre le magliette in Italia avrebbe comportato costi spropositati, rendendo l’operazione economicamente insostenibile.
Donzelli ha inoltre liquidato con durezza le domande sugli affidamenti alle società legate agli ex militanti, accusando i giornalisti di voler controllare il «pedigree politico» di chi lavora. Sulla stessa lunghezza d’onda si è mosso il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha glissato sulla vicenda dichiarando che la notizia non gli provoca «nessun effetto». Di segno opposto le reazioni delle opposizioni, con il Partito Democratico che ha denunciato l’ipocrisia di chi predica il protezionismo economico ma sceglie la manodopera asiatica a basso costo per il proprio merchandising.
Il conto pagato da chi produce davvero in Italia
Al di là del botta e risposta mediatico, la giustificazione fornita da Donzelli certifica una verità scomoda per migliaia di Partite IVA, artigiani e piccoli imprenditori italiani.
Ammettere che «in Italia costa troppo» significa riconoscere che il sistema fiscale, il cuneo contributivo e gli oneri burocratici rendono il lavoro nazionale fuori mercato persino per chi dovrebbe tutelarlo per mandato politico. La differenza sostanziale è che chi fa impresa in Italia non può stampare uno slogan patriottico su un prodotto importato per aggirare il problema: resta qui a pagare tasse, contributi e costi di gestione. E a chiedersi quanto valga davvero, nei fatti, la difesa del lavoro italiano.
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