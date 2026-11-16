I suoi figli lo chiamavano “un libro con due gambe”.
Per quasi un secolo, Charlie Munger – leggendario investitore, avvocato, filantropo e storico braccio destro di Warren Buffett – ha affrontato le tempeste della vita e la complessità del mondo con un’arma segreta tanto semplice quanto potente: la lettura sistematica e multidisciplinare.
Munger non leggeva per passare il tempo, ma per allenare la mente a non farsi ingannare e per forgiare un carattere invulnerabile. Attraverso le biografie dei grandi personaggi della storia, la filosofia stoica, la psicologia cognitiva e le leggi fondamentali della scienza, aveva costruito un vero e proprio reticolo di modelli mentali capace di guidarlo nelle scelte più difficili.
In questo viaggio narrativo e pratico attraverso la vita e la biblioteca di Charlie Munger, scoprirai:
- La regola dell’ora venduta a se stessi: come proteggere il tuo tempo migliore dalle distrazioni quotidiane per innescare l’interesse composto della conoscenza.
- Fare amicizia con i grandi morti: perché scegliere come mentori Benjamin Franklin, Marco Aurelio, Charles Darwin o John D. Rockefeller offre un vantaggio decisivo rispetto ai consigli del momento.
- L’armatura stoica nelle crisi: come Munger affrontò lutti devastanti, rovina economica e difficoltà fisiche rifiutando l’autocommiserazione.
- La psicologia dell’errore e l’Effetto Lollapalooza: come riconoscere i pregiudizi automatici del cervello prima che ti costino denaro, serenità o reputazione.
- Inverti, sempre inverti: il metodo controintuitivo dei grandi matematici per risolvere i problemi complessi partendo da ciò che garantisce il fallimento.
- Il superpotere degli incentivi: come leggere le motivazioni nascoste dietro ogni comportamento umano e aziendale.
Ogni capitolo intreccia episodi reali della vita di Munger, l’analisi dei libri che teneva sul comodino e una cassetta degli attrezzi pratica con esercizi immediati da applicare al lavoro, alle finanze e alla crescita personale. Include in appendice la biblioteca essenziale dei 25 libri indispensabili per costruire la tua mente multidisciplinare.
Non serve un quoziente intellettivo sovrumano per prendere decisioni straordinarie. Basta smettere di leggere per intrattenimento e iniziare a leggere per capire come funziona davvero la realtà. Acquista la tua copia adesso.
Nota legale e editoriale: Questo libro è un’opera indipendente di analisi biografica, divulgazione filosofica e crescita personale. Non è autorizzato, approvato, sponsorizzato o affiliato in alcun modo a Charles T. Munger, ai suoi eredi o a Berkshire Hathaway Inc.
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