Nominato dal governo Meloni, Gabriele Fava guida l’istituto che paga 16,4 milioni di pensioni. Mentre per i dirigenti si sbloccano fondi e arretrati, per chi vive di assegno torna il taglio alla perequazione. *

La nomina politica

Gabriele Fava non arriva all’INPS per caso. Con decreto del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2023, su proposta del Ministro del Lavoro, viene nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e si insedia il 18 aprile 2024. È una nomina del governo Meloni, passata con parere favorevole in Parlamento il 17 gennaio 2024. Avvocato giuslavorista milanese, Fava incarna perfettamente il modello di questa stagione politica: tecnici e professionisti vicini alla maggioranza, messi al vertice degli enti che contano, con la missione di normalizzare, efficientare, rassicurare.

Il suo compenso da presidente è fissato a 150.000 euro lordi l’anno, cifra stabilita da un decreto interministeriale del 2020, ben prima del suo arrivo. Non è lui a decidere il suo stipendio. Ma è lui a presiedere il Consiglio di Amministrazione che decide come distribuire le risorse interne, quali priorità dare, chi premiare e chi far aspettare. E lì, dicono i fatti, la mano non è stata affatto stretta.

La mano larga per i dirigenti

Il primo segnale è arrivato con la contrattazione integrativa per la dirigenza. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2024 per il personale dirigente, sottoscritto il 26 maggio 2025 a Roma, ha messo sul tavolo un fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti di seconda fascia che per il solo anno 2024 ammonta complessivamente a 57.837.244,26 euro.

Non sono spiccioli. Sono risorse per retribuzione di posizione e di risultato, arretrati sbloccati, saldi erogati nel 2024 per anni precedenti. È il meccanismo normale della contrattazione pubblica, certo. Ma è anche una scelta di priorità: in un istituto che predica sostenibilità, rigore e sacrifici, i primi a vedere soldi veri, e in tempi rapidi, sono stati i vertici e i dirigenti. Quelli che già guadagnano di più, quelli che non devono fare i conti con la bolletta a fine mese, quelli che non aspettano la perequazione per capire se arrivano a fine anno.

È questo che ha alimentato la percezione, ormai diffusa tra lavoratori e pensionati, di un presidente che ha imitato la mano larga dei suoi alleati politici. Mentre il governo diceva no agli aumenti dei magistrati in nome della coscienza, mentre si discuteva di tagliare ovunque, all’INPS la macchina dei fondi dirigenziali continuava a girare, oliata e puntuale. Per i dirigenti, la retribuzione accessoria. Per gli altri, l’invito alla pazienza.

I pensionati messi alle strette

Dall’altra parte del tavolo ci sono loro, i 16,4 milioni di pensionati che l’INPS paga ogni mese. Sono 8 milioni di uomini e 8,4 milioni di donne, secondo il Rapporto annuale INPS 2026. Sono la platea che Fava amministra, ma anche la platea che paga il prezzo più alto delle scelte del governo che lo ha nominato.

Con la Legge di Bilancio 2027, articolo 55, torna la stretta sulla perequazione automatica. La rivalutazione piena all’inflazione, stimata al 3,2%, resta solo per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, cioè fino a 2.447,40 euro lordi al mese. Oltre quella soglia, l’adeguamento scende per fasce: 85% fino a cinque volte il minimo, 53% fino a sei, 47% fino a otto, 37% fino a dieci, 32% oltre.

Tradotto in euro, è una stangata che riguarda circa 3,5 milioni di pensionati. Un pensionato su quattro subirà tagli che vanno da un minimo di 144 euro lordi annui a un massimo di 1.357 euro l’anno. Non è un dettaglio tecnico. Per chi ha lavorato 40 anni, ha versato contributi per una vita e ora vive con 2.600 o 3.000 euro lordi, perdere centinaia di euro di adeguamento all’inflazione significa perdere potere d’acquisto reale, mese dopo mese, per sempre. Perché la perequazione non recuperata oggi non si recupera domani.

E non finisce qui. L’INPS stessa, l’11 novembre 2026, ha dovuto chiarire che la rivalutazione sarebbe partita da gennaio 2027 per tutti, dopo che in audizione parlamentare era stata prospettata l’ipotesi di uno slittamento a marzo per circa 3,6 milioni di trattamenti superiori a quattro volte il minimo. Un balletto di date e rassicurazioni che lascia i pensionati in ansia, in attesa di capire se e quando vedranno l’aumento in busta.

Due pesi, due misure

Ecco il cuore della vicenda Fava. Da un lato, un istituto che si presenta come moderno, efficiente, con un saldo positivo di 15 miliardi nel bilancio 2024 e un incremento delle entrate contributive del 5,5%. Dall’altro, un istituto che applica con zelo i tagli decisi dal governo, mentre al suo interno non rinuncia a nulla per i suoi vertici.

I pensionati non chiedono privilegi. Chiedono che l’assegno segua almeno l’inflazione, che non venga usato come bancomat per far quadrare i conti pubblici. I dirigenti INPS, invece, vedono riconosciuti fondi, risultati, posizioni, arretrati. I primi devono stringere la cinghia in nome della sostenibilità. I secondi vengono premiati in nome della performance.

È la stessa grammatica che abbiamo visto a Bruxelles con Giorgia Meloni e i magistrati: la coscienza quando si tratta di pagare chi è scomodo, la generosità quando si tratta di premiare chi è vicino. Fava non è un’eccezione, è la regola di un sistema. Un sistema in cui chi sta in alto si autoprotegge con contratti, fondi e delibere, e chi sta in basso deve accontentarsi di comunicati e rassicurazioni.

Le conseguenze

Le conseguenze sono già visibili. Primo, la fiducia. Come può un pensionato credere che l’INPS sia dalla sua parte, se vede che per i dirigenti i soldi ci sono sempre e per lui ci sono solo tagli e rinvii? Secondo, la tenuta sociale. Tagliare la perequazione a 3,5 milioni di persone, in un Paese dove la pensione spesso sostiene anche figli e nipoti precari, significa tagliare i consumi, aumentare la povertà grigia, spingere sempre più anziani verso il lavoro nero o la rinuncia alle cure.

Terzo, la credibilità dell’istituto. Fava parla giustamente di giovani, di cultura, di welfare, di patto intergenerazionale. Ma quale patto può reggere se la generazione che ha già pagato viene trattata come un costo da contenere, mentre la burocrazia che la amministra viene trattata come un investimento da remunerare?

L’INPS non è un’azienda privata. È la casa di 16,4 milioni di pensionati e di 27,2 milioni di lavoratori assicurati. Se la sua presidenza diventa il simbolo della doppia morale, mano larga per i vertici e stretta per gli assegni, allora il problema non è più solo Fava. È l’idea stessa di Stato che questo governo sta costruendo: forte con i deboli, generoso con i forti.