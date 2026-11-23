Soldi pubblici italiani, know-how italiano, fabbriche fuori dall’Italia. E le nostre imprese a fare in conti con le bollette alle stelle.
C’è un’Italia che chiude. E c’è un’Italia che apre. Peccato che quella che apre non apre a Taranto, a La Spezia, a Brescia, a Genova. Apre a Kiev.
Il 20 maggio 2026, nel silenzio più totale, è stata registrata nel registro delle imprese ucraino la Leonardo Ukraine LLC. Una società di diritto ucraino, con sede nel centro di Kiev, controllata al 100% tramite Leonardo International. La notizia è diventata pubblica solo settimane dopo, quando è emersa dalla relazione semestrale del gruppo, pubblicata a fine luglio.
Non una filiale commerciale. Non un ufficio di rappresentanza. Una newco per ricerca e sviluppo, droni, elettronica, sistemi di difesa aerea. Con un capitale sociale di circa 100.000 euro, ma con un peso politico enorme: è la testa di ponte dell’industria bellica italiana dentro il più grande laboratorio di guerra d’Europa.
E chi è Leonardo? Non è un’azienda privata qualsiasi. È il campione nazionale della difesa, partecipato dallo Stato italiano per circa il 30%. Cioè da noi. Con i nostri soldi. Con i soldi dei contribuenti che poi si sentono dire che “non ci sono risorse” per la sanità, per la scuola, per le piccole imprese che chiudono una dopo l’altra.
IL PARADOSSO: PAGHIAMO NOI, PRODUCONO LORO
Il governo Meloni lo dice chiaro, senza nemmeno più nasconderlo: l’Italia è “molto interessata a sviluppare una produzione congiunta di droni con l’ Ucraina”.
Tradotto: noi mettiamo i soldi, la tecnologia, la copertura politica, i fondi europei per la difesa. Loro mettono il campo di battaglia, i test sul campo, la manodopera, e poi si tengono know-how, filiera, posti di lavoro.
Il capo di Leonardo, Lorenzo Mariani, lo ha detto senza giri di parole: l’Ucraina è “un cruciale banco di prova”. Un banco di prova. Dove si testano i droni, dove si testano gli elementi del Michelangelo Dome, il sistema integrato di difesa aerea e missilistica, con test sul campo previsti entro la fine del 2026.
Avete capito? L’Italia non è più nemmeno il paese dove si produce. È il paese dove si finanzia. La produzione, la sperimentazione, l’innovazione vera si spostano dove c’è la guerra. Dove c’è il rischio. Dove c’è il sangue.
E intanto, in Italia, le nostre PMI della meccanica, dell’elettronica, della componentistica — quelle che per decenni hanno tenuto in piedi la filiera della difesa — vengono lasciate a secco. Niente commesse garantite, niente investimenti strutturali, niente piano industriale nazionale. Solo promesse, bandi, burocrazia e bollette alle stelle.
LA GUERRA COME MODELLO INDUSTRIALE
Questa non è solidarietà. Questa è delocalizzazione bellica.
Prima delocalizzavamo le fabbriche di scarpe in Romania, le fabbriche di mobili in Cina, i call center in Albania. Ora delocalizziamo la produzione di armi in Ucraina. Sempre con la stessa logica: là costa meno, là si può sperimentare senza vincoli, là non ci sono sindacati, comitati, proteste, controlli parlamentari seri.
E c’è di più. Leonardo non è sola. C’è la joint venture paritetica LBA Systems con la turca Baykar, diventata pienamente operativa a luglio 2026 e dedicata ai droni. C’è il sistema che si allarga, che si integra con l’ecosistema ucraino, con i suoi 2.500 aziende della difesa e i suoi 5.000 prodotti testati direttamente al fronte.
L’Italia diventa così il bancomat di un sistema che produce altrove. Noi paghiamo gli aiuti, paghiamo i fondi europei, paghiamo gli aumenti di bilancio per la difesa — 14 miliardi di scostamento votati per le armi — e il ritorno industriale, occupazionale, tecnologico finisce a Kiev, ad Ankara, a Berlino.
È il contrario esatto di quello che dovrebbe fare un governo sovranista. Un governo sovranista dovrebbe dire: prima le fabbriche italiane, prima gli operai italiani, prima gli ingegneri italiani. Questo governo dice: prima il fronte ucraino, poi si vedrà.
LE NOSTRE IMPRESE MUOIONO, LE LORO CREScono
Mentre a Kiev si apre una nuova società, in Italia le aziende chiudono, delocalizzano o vengono comprate da fondi stranieri. Mentre a Kiev si testano droni, in Italia gli artigiani non riescono a pagare l’energia. Mentre a Kiev si costruisce il futuro della guerra, in Italia non si riesce a ricostruire nemmeno Amatrice, a dieci anni dal terremoto.
E la cosa più grave è il metodo: tutto fatto in silenzio. Registrata a maggio, scoperta ad agosto. Nessun dibattito in Parlamento, nessuna informativa vera, nessuna spiegazione agli italiani che con i loro soldi — attraverso lo Stato azionista — sono i veri proprietari di Leonardo.
Perché nascondere? Perché se avessero detto in faccia agli italiani: “Stiamo usando una società a partecipazione pubblica per aprire una fabbrica-laboratorio di droni in un paese in guerra, per produrre armi”, gli italiani avrebbero chiesto: “E le nostre fabbriche? E i nostri giovani? E le nostre imprese che falliscono?”.
LA DOMANDA FINALE
La domanda non è se essere a favore o contro l’Ucraina. La domanda è molto più semplice e molto più scomoda:
Perché le risorse pubbliche italiane devono incentivare produzioni industriali in altri paesi, per giunta a scopi bellici, mentre le nostre imprese vengono abbandonate?
Perché dobbiamo pagare noi per far crescere l’industria di guerra ucraina, mentre l’industria civile italiana muore?
Questo governo, che all’opposizione tuonava contro i privilegi, contro la casta, contro gli sprechi, contro le delocalizzazioni, al governo è diventato il governo dei record in negativo: record di voli di Stato, record di spese militari, record di società aperte all’estero per fare la guerra.
E noi? Noi restiamo qui. A contare gli spiccioli. A pagare le tasse. A guardare le nostre fabbriche chiudere e le loro aprire.
L’Italia che produce armi per gli altri, mentre non riesce più a produrre futuro per sé stessa. Questa è la vera sconfitta. Questa è la vera vergogna.
LA GUERRA TRASFORMATA IN VIDEOGIOCO: UCCIDI, FAI PUNTI, COMPRA ALTRE ARMI!
Se pensavate che il fondo fosse stato toccato con la delocalizzazione della produzione bellica, non avete ancora visto niente.
Perché a Kiev non si è solo spostata la fabbrica. Si è spostata la logica stessa della guerra. E si è trasformata in un videogioco.
Si chiama Army of Drones Bonus, il programma del governo ucraino lanciato nell’agosto 2024 dal Ministero della Trasformazione Digitale. Non è un gioco per ragazzini. È il sistema ufficiale con cui lo Stato ucraino premia le sue unità militari.
Il meccanismo è di una semplicità agghiacciante, ed è proprio quello dei videogiochi: più soldati russi uccidi, più punti ottieni. Più punti ottieni, più armi puoi comprare.
Ecco il tariffario, nero su bianco:
- Soldato russo ferito: 8 punti
- Soldato russo ucciso: 12 punti
- Operatore di drone russo ferito: 15 punti, ucciso: 25 punti
- Carro armato distrutto: 40 punti
- Lanciarazzi multiplo distrutto: 50 punti
- Soldato russo catturato vivo con un drone: 120 punti, il jackpot
Le unità filmano i loro attacchi con i droni, caricano i video nel sistema di gestione del campo di battaglia chiamato Delta, il sistema verifica, assegna i punti. Poi con quei punti le unità vanno a fare la spesa nel Brave1 Market, il marketplace governativo definito da tutti come “l’Amazon della guerra”, dove si comprano altri droni, altri robot, altri sistemi di guerra elettronica.
400 squadre di droni in classifica, come in Call of Duty. Con tanto di leaderboard, con tanto di squadre in testa — Achilles, Phoenix — e con un ciclo che si autoalimenta, come ha ammesso lo stesso vicepremier ucraino Mykhailo Fedorov: più fanteria uccidi, più droni guadagni per uccidere ancora più fanteria.
Solo a settembre, dopo che Kiev ha raddoppiato i punti per l’uccisione di un soldato russo da 6 a 12, le squadre di droni hanno ucciso o ferito 18.000 soldati russi, il doppio rispetto all’anno prima.
Capite cosa significa?
Significa che la morte non è più nemmeno una tragedia. È diventata un punteggio. Un soldato russo vale 12 punti. Un operatore di drone ne vale 25. Un prigioniero ne vale 120.
Significa che la guerra non è più combattuta per difendersi. È combattuta per fare punti. Per scalare la classifica. Per comprare l’arma più potente. Come in un videogioco, ma con sangue vero.
E qui entra in gioco l’Italia. Perché chi paga questi droni? Chi finanzia questo “Amazon della guerra”? Chi fornisce i soldi, i fondi europei, gli aiuti militari che poi si trasformano in e-point, in droni, in altri morti?
Noi. Gli Stati alleati. L’Italia con i suoi miliardi di aiuti, con i suoi fondi per la difesa, con le sue aziende come Leonardo che aprono società a Kiev per alimentare questo sistema.
Più uccidi, più punti ottieni. Più punti ottieni, più armi compri. Più armi compri, più puoi chiedere altri soldi agli alleati per continuare a giocare.
È un circuito perfetto. Un circuito perverso. Un circuito in cui la vita umana vale 12 punti e la pace non vale niente, perché la pace non fa punti, non fa classifica, non fa comprare droni nuovi.
E mentre a Kiev si gioca a fare punti sulla pelle dei soldati, le nostre imprese sono a fare i conti con le bollette alle stelle. Mentre là si premia chi uccide di più, qui si punisce chi produce, chi lavora, chi prova a tenere aperta una fabbrica.
Questa non è difesa. Questa è gamification della morte. Questa è la guerra ridotta a scommessa, a gara, a videogioco sponsorizzato con soldi pubblici — anche italiani.
E un governo che finanzia, anche indirettamente, un sistema del genere, senza nemmeno discuterne in Parlamento, senza nemmeno informare gli italiani, non è un governo sovranista. È un governo complice di un modello che trasforma la guerra in business e la morte in punteggio.
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