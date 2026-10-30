L’Italia scende in piazza: numeri, disagi e rivendicazioni di una giornata senza precedenti. Il racconto delle 60 città che hanno alzato la voce

Ottobre 30, 2026 admin Cronaca, Democrazia diretta, Politca 0

L’Italia sta vivendo una delle giornate di mobilitazione più imponenti degli ultimi anni. Lo sciopero generale odierno, proclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB) e sostenuto da massicci collettivi studenteschi e movimenti per la casa, ha visto oltre 60 città scendere in piazza simultaneamente per protestare contro il carovita, l’economia di guerra e le politiche salariali. La fisionomia della protesta è cambiata: non si tratta più di semplici presidi di categoria, ma di un movimento trasversale che unisce generazioni diverse e paralizza i punti nevralgici della logistica e della mobilità nazionale. 

La situazione attuale descrive un Paese spaccato a metà tra il diritto alla manifestazione e il collasso della viabilità urbana. Da Nord a Sud, i cortei hanno deliberatamente abbandonato i percorsi tradizionali per colpire le arterie strategiche, invadendo tangenziali, snodi autostradali e scali marittimi. Sebbene la stragrande maggioranza dei manifestanti stia sfilando in modo pacifico, la tensione con le forze dell’ordine è palpabile e ha già portato a duri momenti di frizione in diversi centri urbani. 

I disagi per i cittadini sono enormi. Il trasporto pubblico locale è fortemente compromesso e le stazioni centrali delle grandi metropoli si trovano circondate da cordoni di sicurezza. Le rivendicazioni delle piazze rimangono chiare e perentorie: aumenti dei salari, blocco dei prezzi dei beni di prima necessità e lo stop immediato alle spese per il riarmo militare.

I punti nevralgici delle proteste nelle città più calde

Mentre il flusso dei cortei continua a muoversi, l’analisi territoriale della giornata evidenzia i punti critici dove la tensione ha raggiunto i livelli più alti:

  • Milano (Tangenziale Est e Stazione Centrale): La protesta meneghina ha vissuto il suo picco quando il corteo studentesco si è fuso con quello dei lavoratori. I manifestanti hanno invaso e bloccato la Tangenziale Est per oltre un’ora e mezza, paralizzando il traffico autostradale prima di rientrare verso il centro cittadino. 
  •  Roma (Via Claudia e Stazione Termini): Nella Capitale la mobilitazione è partita da Piazza dei Cinquecento. Il punto di massima tensione si è registrato in via Claudia, a pochi passi dal Colosseo, dove gruppi di manifestanti a volto coperto hanno rovesciato e dato alle fiamme diversi cassonetti, provocando disordini e scontri con i reparti mobili. 
  •  Genova (Varco Etiopia e Area Portuale): Più di diecimila persone hanno sfilato nel capoluogo ligure. Il cuore pulsante della protesta è stato il porto: i lavoratori portuali e gli studenti sono riusciti a penetrare all’interno dello scalo marittimo, bloccando i varchi d’accesso principali per protestare contro i traffici di armamenti. 
  •  Torino e Bologna (Circonvallazioni e Centri Universitari): Entrambe le città si confermano i motori ideologici della protesta studentesca. A Bologna si sono registrate forti tensioni e cariche di alleggerimento della polizia nei pressi dei viali di circonvallazione, mentre a Torino i blocchi stradali hanno preso di mira i punti di accesso alle facoltà e le sedi istituzionali. 
  •  Mestre e Vicenza (Assalti ai cordoni di sicurezza): Il Veneto ha registrato i dati più preoccupanti sul fronte dell’ordine pubblico. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci agenti di polizia feriti a seguito di violenti scontri frontali avvenuti durante il tentativo dei cortei di sfondare le barriere di sicurezza

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