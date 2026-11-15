Né mutuo né affitto: la rivoluzione delle case “fuori mercato” a Barcellona. Un modello replicabile anche in Italia?

Immagina una città dove il diritto alla casa viene prima del profitto immobiliare. A Barcellona questo scenario non è più un’utopia, ma una realtà concreta che sta attirando l’attenzione di tutta Europa. Mentre le grandi metropoli soffrono per il caro-affitti e la speculazione turistica, la capitale catalana sta sperimentando un terzo modello abitativo: la cooperativa in cessione d’uso (cesión de uso). Un sistema dove la casa non si compra e non si affitta, ma si abita a vita a costi accessibili.
Come si vive in una casa senza comprarla e senza affittarla?
Alla base di questa rivoluzione c’è un cambio di paradigma radicale: l’abitazione smette di essere un bene di investimento per tornare a essere un servizio essenziale. Il meccanismo ruota attorno a una cooperativa senza scopo di lucro che rimane l’unica e indivisibile proprietaria dell’intero edificio.
I cittadini che decidono di aderire diventano soci e ottengono il diritto di vivere nel proprio appartamento a tempo indeterminato. Ecco i pilastri su cui si regge questo modello:
- Una quota d’ingresso restituibile: Per accedere all’alloggio non serve accendere un mutuo bancario individuale da centinaia di migliaia di euro. Il socio versa un capitale iniziale che varia solitamente tra i 12.000 e i 40.000 euro. La particolarità? Questi soldi restano suoi. Se un giorno deciderà di trasferirsi, la cooperativa gli restituirà l’intera somma versata.
- Un contributo mensile “al costo”: Ogni mese i residenti versano una quota che non arricchisce nessun proprietario privato. L’importo viene calcolato esclusivamente per ripagare il mutuo collettivo acceso per costruire lo stabile, coprire le tasse e finanziare la manutenzione ordinaria. Una volta estinto il debito di costruzione, la rata mensile crolla ulteriormente.
- Stabilità a vita ed ereditarietà: Il diritto d’uso non ha scadenza. A differenza di un contratto d’affitto tradizionale, nessuno può sfrattarti per finita locazione o aumentare il canone in base alle oscillazioni del mercato. Inoltre, il diritto di abitare l’immobile può essere trasmesso ai figli, a patto che rispettino i requisiti della cooperativa e utilizzino la casa come abitazione principale.
L’alleanza tra cittadini e istituzioni
Questo sistema funziona perché spezza la catena della speculazione fin dalle fondamenta. A Barcellona, realtà pionieristiche come la cooperativa Sostre Cívic collaborano direttamente con l’amministrazione locale.
Il Comune cede terreni pubblici edificabili in diritto di superficie gratuito per 75 o 99 anni. In cambio, la cooperativa si impegna a costruire edifici sostenibili e ad assegnarli a canoni calmierati. Alla scadenza dei 99 anni, il terreno e l’immobile tornano nelle mani della collettività. Nessuno potrà mai rivendere quegli appartamenti sul libero mercato per fare cassa.
Oltre i mattoni: il valore della comunità
Vivere in una cooperativa in cessione d’uso non significa solo risparmiare. Gli edifici vengono progettati insieme ai futuri abitanti e includono quasi sempre spazi condivisi: lavanderie comuni, sale polivalenti, orti sul tetto o stanze per gli ospiti. Questo approccio riduce i costi delle singole abitazioni, abbatte l’impatto ambientale e ricostruisce quel senso di vicinato e mutuo aiuto che spesso nelle grandi città va perduto.
Un modello replicabile anche in Italia?
L’esperienza di Barcellona, ispirata al celebre modello Andel nato in Danimarca, dimostra che una terza via è possibile. Anche in Italia esistono già esperienze simili, come le cooperative a proprietà indivisa e i progetti di cohousing solidale, ma restano ancora fenomeni di nicchia. La sfida per il futuro delle nostre città sarà proprio questa: avere il coraggio politico e sociale di togliere la casa dalle logiche della finanza per restituirla alle persone.
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