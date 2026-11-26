Sulle toghe sfida una sentenza definitiva. Su Kiev trasforma il sostegno in un rimprovero. Due dossier diversi, un solo metodo: l’io al posto delle istituzioni.

BRUXELLES, 26 NOVEMBRE 2026 – C’è un momento, nel punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario, in cui la politica smette di essere governo e diventa dichiarazione di principio personale. Giorgia Meloni lo riassume in una frase: «In coscienza non intendo firmare e non firmerò». Non è una battuta. È la risposta ufficiale della presidente del Consiglio a una sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato al 31 gennaio 2027 il termine per emanare il decreto sugli adeguamenti stipendiali dei magistrati per il triennio 2018-2020.

La firma che non arriva

La vicenda, nei fatti, è lineare. Il decreto del 6 agosto 2021 aveva fissato l’adeguamento al 4,85%. Dopo il ricorso dell’ Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la parziale illegittimità di quel calcolo. L’ Istat ha rifatto i conti e ha certificato il 6,22%. Mancava solo l’atto finale, la firma di Palazzo Chigi. Proprio quella firma che Giorgia Meloni ora rivendica come un diritto di non firmare.

A Bruxelles la premier la mette sul piano morale e sociale: come spiegare agli italiani, con tutti i problemi che ci sono, centinaia di milioni per arretrati destinati a persone che hanno già, per usare le sue parole, «stipendi dignitosi». È la retorica più vecchia e più efficace del populismo istituzionale: mettere una categoria contro il resto del Paese, trasformare un diritto accertato da una sentenza in un privilegio, far passare l’esecuzione di una decisione giudiziaria per uno schiaffo alle famiglie in difficoltà.

Il problema non è la cifra, su cui pure il dibattito è gonfiato e confuso. Il problema è il principio. Se la presidente del Consiglio può decidere in coscienza quali sentenze eseguire e quali no, allora la legge non è più uguale per tutti, ma è sottoposta al gradimento politico del momento. Oggi sono i magistrati, domani potrà essere chiunque abbia vinto una causa contro lo Stato e risulti impopolare. È questa la posta in gioco, e Giorgia Meloni lo sa benissimo. Per questo parla di coscienza: perché la coscienza non si discute, non si impugna, non si mette ai voti. È uno scudo perfetto per non assumersi la responsabilità istituzionale di un rifiuto.

Il congresso disertato

La stessa logica si vede nella rinuncia al congresso dell’ Associazione Nazionale Magistrati a Napoli, in programma dal 27 al 29 novembre. Giorgia Meloni dice di aver fatto un passo indietro per evitare polemiche, perché se fosse andata avrebbe dovuto parlare degli stipendi e le sue parole sarebbero state lette come un attacco. E poi aggiunge che è difficile confrontarsi quando ogni dissenso diventa un attacco.

È un capovolgimento degno di nota. Non si presenta perché non vuole polemizzare, ma intanto annuncia da Bruxelles che non firmerà, cioè proprio la polemica che dice di voler evitare. Non va al confronto perché conosce se stessa e sa che non tacerebbe, come se la fermezza fosse un tratto caratteriale e non una scelta politica. Il presidente dell’ Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, aveva proposto quell’invito come occasione di confronto. La risposta è stata una diserzione giustificata come atto di delicatezza. In realtà è la conferma di un metodo: il dialogo vale solo se l’interlocutore accetta in silenzio la linea del governo.

Kiev, sì ma…

Se sul fronte interno la linea è il rifiuto, sul fronte esterno è l’ambiguità condita da rimprovero. Giorgia Meloni ripete che la posizione italiana sull’Ucraina è nota e che il sostegno continua. Poi, però, sposta subito il discorso: «la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo», bisogna essere «molto chiari con i nostri amici ucraini», bisogna difendere «la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini».

Il riferimento è agli attacchi ucraini contro navi russe nelle acque libiche, un episodio che ha allarmato Roma. Ma il tono scelto è rivelatore. Il monito non è rivolto a chi ha invaso, a chi ha portato la guerra in Europa, ma a chi si difende e, nel farlo, sceglie obiettivi che a Roma non piacciono. Il sostegno diventa così condizionato, sorvegliato, quasi concesso con riserva: vi aiutiamo a difendervi, purché vi difendiate come diciamo noi, dove diciamo noi, senza crearci fastidi nel Mediterraneo.

È la stessa grammatica usata per le toghe, applicata alla politica estera. L’Italia non si sottrae formalmente, ma detta condizioni, si mette al centro come giudice, si presenta come l’unica voce realista in un continente di ingenui. E intanto, mentre a Bruxelles si discute di bilancio e di finanziamenti a Kiev per il 2027, Roma manda un segnale che a Mosca non può che far piacere: l’unità europea è negoziabile, la pazienza italiana ha un limite, la vittima deve stare attenta a non esagerare.

Due dossier, un solo metodo

Magistrati e Ucraina sembrano due mondi lontani. Nel punto stampa di Bruxelles, invece, si tengono insieme perfettamente. In entrambi i casi Giorgia Meloni non argomenta, proclama. Non esegue una sentenza, la sospende con la coscienza. Non discute con un alleato, lo ammonisce in pubblico. Non cerca una mediazione, rivendica il diritto di dire no e di farne un’identità.

È un governo che ha smesso di distinguere tra convinzione personale e funzione istituzionale. La presidente del Consiglio parla come se il suo «non firmerò» fosse un atto di coraggio, quando è l’esatto contrario: è la rinuncia a fare la cosa più difficile per chi governa, cioè rispettare le regole anche quando non convengono, sostenere un alleato anche quando è scomodo, confrontarsi anche quando il confronto brucia.

A Bruxelles, il 26 novembre, non abbiamo visto una premier che chiarisce la linea del governo. Abbiamo visto una premier che la sostituisce con la sua.