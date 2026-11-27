La Camera dei deputati ha avviato il 27 novembre 2026 la discussione generale sulla proposta di legge C. 2984, di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio. Il testo, già approvato dal Senato il 23 giugno 2026, sarà esaminato nel merito, articolo per articolo, a partire da gennaio.

Nel corso del dibattito è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha espresso una netta contrarietà al provvedimento, definendolo un arretramento nella tutela degli animali e richiamando l’attenzione dell’Aula sulle conseguenze ambientali, sanitarie e di sicurezza della riforma.

Tra i profili più rilevanti figurano la modifica del regime di tutela del lupo, l’ampliamento delle specie cacciabili, la revisione dei calendari venatori, il ridimensionamento del ruolo scientifico dell’ISPRA e le disposizioni in materia di munizioni al piombo nelle zone umide.

Il confronto parlamentare si inserisce in un quadro di particolare sensibilità pubblica, anche in considerazione dei recenti incidenti verificatisi durante l’attività venatoria e delle osservazioni formulate dalle associazioni ambientaliste e animaliste, nonché delle procedure europee in materia di protezione degli uccelli.

L’intervento di Borrelli: la voce che ha rotto il silenzio

In Aula, tra le voci dell’opposizione, quella di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata la più netta e, per molti, la più commovente. Non perché abbia urlato più degli altri, ma perché ha riportato la discussione dove doveva stare: sugli animali, sulle persone, sulla responsabilità.

Borrelli ha definito il provvedimento un’“aggressione al mondo animale”, ha accusato la premier di aver ascoltato solo “le lobby delle armi” e della caccia, e ha denunciato un iter in cui, a suo dire, neanche l’1% del testo sarebbe stato realmente discusso in Commissione.

Poi è arrivato il passaggio che ha fatto esplodere la polemica: il paragone tra i cacciatori e i cosiddetti “cecchini del weekend” di Sarajevo. Una frase dura, contestatissima dalla maggioranza, con il leghista Francesco Bruzzone che gli ha chiesto di scusarsi.

Ma fermiamoci un attimo, al di là della polemica sul paragone: perché quell’immagine ha colpito così tanto? Perché tocca il punto rimosso del dibattito. La caccia non è un gioco, non è folklore, non è un passatempo neutro. È l’esercizio di un’arma da fuoco in spazi aperti, frequentati da escursionisti, agricoltori, bambini, ciclisti, animali domestici. Quando Borrelli parla con quella durezza, non sta offendendo una categoria: sta ricordando che un fucile, in un bosco, non perdona l’errore.

E l’errore, in Italia, si paga con i morti.

I morti non sono un’opinione

Il dossier 2025/2026 dell’Associazione Vittime della Caccia conta, tra ambito venatorio ed extravenatorio, 12 morti e 34 feriti, considerando cacciatori e persone estranee alla caccia. In particolare, tra le persone che non avevano nulla a che fare con l’attività venatoria, si contano 2 morti e 11 feriti.

Sono numeri che cambiano a seconda dei criteri di rilevazione: un altro studio, quello dell’Università di Urbino diffuso in ambienti venatori, parla di 45 incidenti e 8 morti, perché esclude malori, cadute, atti intenzionali e bracconaggio. Ma anche prendendo la conta più prudente, la sostanza non cambia: si muore ancora, in Italia, per andare a funghi, a passeggiare, a correre, a cacciare.

E gli ultimi giorni lo hanno ricordato in modo atroce:

il 18 novembre a Quiliano , in provincia di Savona, due cacciatori sono morti: un uomo di 79 anni avrebbe colpito un parente di 26 anni e poi si sarebbe tolto la vita;

, in provincia di Savona, due cacciatori sono morti: un uomo di 79 anni avrebbe colpito un parente di 26 anni e poi si sarebbe tolto la vita; il 14 novembre a Brisighella , l’alpaca “Brandy” è stata uccisa a colpi di fucile in un giardino recintato vicino a un’abitazione;

, l’alpaca “Brandy” è stata uccisa a colpi di fucile in un giardino recintato vicino a un’abitazione; pochi giorni prima, un sessantenne ha perso la vita durante una battuta al cinghiale in Irpinia.

Non sono “incidenti isolati”. Sono il prezzo prevedibile di un’attività che si svolge con armi letali in un Paese densamente abitato, e che questa riforma vuole rendere ancora più ampia, più lunga, più invasiva.

Piombo, lupo, specie protette: la riforma che arretra su tutto

La proposta non si limita ad “aggiornare” la legge. La smonta nei suoi punti di protezione.

1. Il lupo perde la protezione speciale. L’articolo 3 sopprime il riferimento al lupo (Canis lupus) tra le specie oggetto di particolare tutela. Non diventa automaticamente cacciabile, è vero, ma il segnale politico e giuridico è devastante: la specie-simbolo della convivenza con la natura, quella del “lupo di Gubbio” che Francesco, secondo la tradizione, ammansì invece di uccidere, viene declassata.

2. Più specie nel mirino. Entrano tra le specie cacciabili l’oca selvatica (Anser anser) e il piccione di città. E il calendario venatorio si allarga, con la caduta del limite della prima decade di febbraio per i migratori e l’eliminazione del limite del 10 febbraio per le estensioni oltre il 31 gennaio.

3. Il piombo torna a inquinare. Due commi dell’articolo 31 della legge sulla caccia vengono abrogati, e le mappe delle zone umide ai sensi del regolamento UE REACH valgono solo più come “indicative e non esaustive”. Eppure l’Unione europea vieta già dal 2021 le munizioni al piombo nelle zone umide e nelle loro vicinanze, perché il piombo resta nel terreno, viene assorbito, avvelena animali che non sono stati colpiti da alcun colpo, contamina acqua e suolo.

È questo il punto che la maggioranza non vuole guardare in faccia: il piombo uccide anche senza sparare.Uccide dopo, lentamente, nelle catene alimentari, nei rapaci, nelle anatre, nei cinghiali, negli animali che si nutrono in terreni contaminati. È una morte invisibile, senza colpevole, senza funerale, senza titolo di giornale.

4. Meno scienza, più politica. Il parere dell’ISPRA pesa meno nei calendari venatori. Cioè: meno scienziati, più decisioni politiche. Come se la migrazione degli uccelli, la riproduzione del lupo, la vulnerabilità di una specie si decidessero per alzata di mano.

E su tutto questo pende anche l’ombra europea: Bruxelles ha già aperto contro l’Italia una procedura d’infrazione sulla protezione degli uccelli.

La contraddizione di San Francesco

Ecco la contraddizione che rende questa legge non solo sbagliata, ma ipocrita.

La stessa maggioranza che si fa garante della tradizione, della festa di San Francesco, del patrono degli animali e dell’ambiente, che il 4 ottobre celebra la benedizione degli animali e la Giornata mondiale degli animali, oggi adotta misure che vanno contro anche le specie protette, che declassano il lupo, che allargano la caccia, che indeboliscono le tutele sul piombo.

San Francesco non benediva gli animali per poi consegnarli ai fucili. Non parlava di “fratello lupo” per poi toglierlo dall’elenco delle specie particolarmente protette. Non chiamava “sorella acqua” la natura per poi lasciarla avvelenare dal piombo.

La festa non è un selfie con il cane. È una scelta. E la scelta, il 27 novembre, è stata opposta.

Non è tradizione, è arretramento

Ci dicono che è tradizione. Ma la tradizione non è sparare di più, più a lungo, a più specie, con meno controlli scientifici e più piombo nell’ambiente.

La tradizione vera, quella di San Francesco, è custodire. È riconoscere che l’uomo non è padrone del creato, ma suo custode. È capire che un Paese che non riesce a proteggere il lupo, l’oca selvatica, le zone umide, i suoi escursionisti e i suoi stessi cacciatori, non sta difendendo la libertà: sta difendendo l’irresponsabilità.

Borrelli, oggi, ha avuto il merito di dirlo con la voce che tremava di indignazione, non di paura. Ha ricordato che dietro ogni articolo c’è un animale che soffre, una famiglia che piange, un bosco che si svuota.

La domanda ora è semplice e riguarda tutti, credenti e non credenti, cacciatori e non cacciatori, destra e sinistra:

Vogliamo essere il Paese di San Francesco o il Paese della legge sparatutto?

Perché non si può essere entrambi.