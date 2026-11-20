CASTEL VOLTURNO – Una frattura profonda attraversa il Servizio Sanitario Nazionale e trova il suo simbolo più critico sul litorale domizio. L’annunciato stop ai ricoveri al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno a partire da lunedì 23 novembre – dovuto all’esaurimento del tetto di spesa regionale di 91,2 milioni di euro – rappresenta un caso pressoché unico nel panorama italiano: un presidio strategico da 50.000 accessi l’anno al Pronto Soccorso costretto a fermarsi per mancanza di fondi, mentre in diverse regioni del Nord i bilanci sanitari chiudono con avanzi di risorse e margini di manovra ben più ampi.
L’unicità del caso domizio e il divario Nord-Sud
La vicenda di Castel Volturno mette a nudo le distorsioni nei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale e nei vincoli di spesa imposti a livello centrale. Come denunciato anche da esponenti politici e osservatori locali, il Pineta Grande opera in un contesto sociale e demografico straordinario: quasi il 18% degli accessi al Pronto Soccorso riguarda cittadini stranieri spesso privi di assistenza ordinaria, generando ricoveri complessi e ad alto costo che non rientrano nei parametri standard dei tetti di spesa.
Eppure, questa specificità non trova riconoscimento nei meccanismi contabili nazionali. Mentre le regioni settentrionali – forti di una diversa capacità fiscale, di una rete ospedaliera pubblica capillare e della mobilità sanitaria attiva – riescono non solo a coprire i fabbisogni ma in alcuni casi a registrare risorse residue da reinvestire, in Campania le strutture accreditate restano ingabbiate in paletti finanziari rigidi fissati da Roma.
Le responsabilità del Governo centrale: riparto, tariffe e paletti
Se la programmazione locale e la firma sui contratti spettano alla Regione Campania, le radici strutturali del blocco rimandano direttamente alle scelte del Governo centrale:
- I criteri del Fondo Sanitario Nazionale. La ripartizione delle risorse tra le Regioni continua a penalizzare territori con alta fragilità sociale e demografica, ignorando il peso reale dell’emergenza-urgenza in aree prive di alternative ospedaliere pubbliche.
- La stretta della spending review. Le norme nazionali sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati impediscono alle Regioni del Mezzogiorno di adeguare rapidamente i budget all’aumento della domanda, anche quando – come accaduto per il Pineta Grande – si è già consumato quasi il 98% delle risorse a oltre un mese dalla fine dell’anno.
- Il Decreto Tariffe. I rimborsi ministeriali fissati a livello nazionale per le prestazioni sanitarie vengono giudicati dalle strutture accreditate insufficienti a coprire i costi reali di gestione, accelerando l’erosione dei budget annuali.
Un’emergenza nazionale non più rinviabile
Con il Pronto Soccorso ridotto da lunedì alla sola stabilizzazione e al trasferimento dei pazienti verso presidi già saturi come Aversa, Caserta e Sessa Aurunca, la crisi di Castel Volturno cessa di essere una semplice vertenza contabile locale. Diventa il banco di prova della tenuta del diritto costituzionale alla salute: senza un intervento straordinario e strutturale da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia per superare i vincoli ordinari, il rischio è che l’Italia sancisca definitivamente un’assistenza sanitaria a due velocità.
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