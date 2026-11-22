ROMA — Il suicidio dell’ex capo della Polizia ed ex direttore del Dis Gianni De Gennaro, avvenuto sabato 21 novembre nella sua tenuta di Montiano (Grosseto), ha innescato un’ondata di reazioni istituzionali e politiche in tutto il Paese. A poche ore dal ritrovamento del corpo dell’ex prefetto settantottenne — indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunto depistaggio aggravato nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa — le forze parlamentari si sono confrontate su due piani distinti: il cordoglio per la scomparsa di un uomo delle istituzioni e la polemica sulla gestione mediatico-giudiziaria delle indagini.
Un uomo che ha attraversato tutti i gangli vitali della sicurezza nazionale
La vicenda scuote profondamente gli apparati della Repubblica anche per la statura istituzionale dello scomparso. Nel corso di oltre quarant’anni di servizio, Gianni De Gennaro ha attraversato tutti i gangli vitali della sicurezza nazionale, diventando uno dei servitori dello Stato più influenti e riconosciuti. Formatosi sul campo nella lotta alla criminalità organizzata accanto a Giovanni Falcone, ha guidato la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) prima di assumere la carica di Capo della Polizia dal 2000 al 2007, gestendo passaggi delicatissimi della storia recente, inclusi i fatti del G8 di Genova del 2001. Successivamente ha diretto il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), coordinando i servizi segreti italiani, per poi approdare direttamente a Palazzo Chigi come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi nel governo Monti e concludere il suo percorso ai vertici di grandi partecipate pubbliche come Finmeccanica (Leonardo).
La ricostruzione giudiziaria e le ultime ore
Secondo quanto ricostruito finora, De Gennaro si è tolto la vita utilizzando un’arma da fuoco regolarmente detenuta. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto alcune lettere d’addio indirizzate ai familiari. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un atto tecnico necessario per consentire gli accertamenti medico-legali e disporre l’autopsia.
L’ex capo della Polizia era atteso a Caltanissetta il prossimo 1° dicembre per l’interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari. Nei giorni scorsi, infatti, i pubblici ministeri nisseni avevano richiesto per lui gli arresti domiciliari e disposto perquisizioni, ipotizzando un suo coinvolgimento nei depistaggi post-1992 e nella gestione del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. Il gip aveva tuttavia respinto la richiesta di misura cautelare per insufficienza di indizi, ma la diffusione pubblica degli atti aveva scatenato un forte clamore mediatico. I legali di De Gennaro hanno parlato di un peso divenuto «insopportabile» per il loro assistito.
La frattura nella famiglia Borsellino: le dure accuse del fratello Salvatore
A rendere ancora più incandescente il dibattito sono state le dichiarazioni contrastanti arrivate proprio dai familiari di Paolo Borsellino. Se il figlio del magistrato, Manfredi Borsellino, ha espresso amarezza temendo che con l’ex prefetto sia andato via «un pezzo di verità sulla strage di via D’Amelio», di segno diametralmente opposto è stata la presa di posizione del fratello del giudice, Salvatore Borsellino.
Intervenendo su diverse testate televisive, Salvatore Borsellino ha espresso forti perplessità sull’impianto accusatorio che ha portato al tragico epilogo, arrivando a puntare il dito direttamente contro i magistrati nisseni: «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la Procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio». Pur chiarendo di non avere dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario dettato dall’esasperazione, il fratello del giudice ucciso ha definito «infondate» e «inconsistenti» le accuse rivolte all’ex capo della Polizia: «Non ho mai avuto dubbi sull’integrità di De Gennaro. L’agenda rossa di Paolo l’hanno presa i Ros, gli attacchi nei suoi confronti erano privi di fondamento». Una difesa netta che ha trovato sponda anche nelle parole di Maria Falcone, sorella di Giovanni, la quale ha ricordato come il magistrato nutrisse piena fiducia in De Gennaro
La posizione di Palazzo Chigi e della maggioranza
All’interno del governo e della coalizione di centrodestra sono emerse due sensibilità complementari. Da una parte, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto un registro strettamente istituzionale, dichiarandosi «profondamente scioccata dalla tragica scomparsa» ed esprimendo vicinanza ai familiari e al fratello dell’ex prefetto, Andrea De Gennaro, attuale Comandante Generale della Guardia di Finanza (raggiunto anche dalle condoglianze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Sulla stessa linea sobrietà da parte dei ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.
Dall’altra parte, i vertici dei partiti alleati hanno puntato il dito contro l’esposizione pubblica dell’indagine. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha definito la vicenda «un massacro mediatico-giudiziario». Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha ricordato De Gennaro come «un grande poliziotto, un servitore dello Stato», aggiungendo che «in un paese civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non sui giornali». Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invece richiamato il principio costituzionale della presunzione di innocenza.
Le reazioni delle opposizioni: dalla linea del silenzio alle critiche centriste
Sul fronte delle opposizioni si sono registrate posizioni differenti nei toni e nei contenuti:
- Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: La segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo da Parigi, ha definito la morte di De Gennaro «un fatto sconvolgente davanti a cui è il momento del silenzio e del rispetto». Una linea condivisa dal presidente del M5S Giuseppe Conte e da diversi esponenti dem, tra cui Andrea Orlando e Debora Serracchiani. Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia ha però precisato che il rispetto di fronte alla tragedia «non significa rinunciare alla verità» sulle stragi del 1992.
- Azione, Italia Viva e area centrista: Toni più aspri sono arrivati dai partiti di centro. Il leader di Azione Carlo Calenda ha scritto sui social che De Gennaro «è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito». Matteo Renzi (Italia Viva) ha parlato di una notizia che «pone domande inquietanti», mentre il senatore Pier Ferdinando Casini ha osservato che «gli unici a brindare oggi saranno i mafiosi».
I prossimi passi delle inchieste
Sul fronte giudiziario si attendono ora gli esiti degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto sulla morte dell’ex prefetto. Parallelamente, i magistrati della Procura di Caltanissetta dovranno valutare le ricadute processuali della scomparsa di uno dei principali indagati sull’intero fascicolo relativo ai depistaggi di via D’Amelio.
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