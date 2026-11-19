Quando per andare in aula ti servono sei uomini in nero, il problema non e piu la sicurezza. E il messaggio.

CIVITANOVA MARCHE – Quello che e successo a Civitanova Marche, nei giorni intorno al 13 e 14 ottobre 2026, e finito sui social, poi in tv, poi nei meme. Eppure, a riguardarlo con calma, fa meno ridere di quanto sembra.

Secondo i video girati in sala e i post che li hanno rilanciati, un esponente locale di Fratelli d’Italia si sarebbe presentato a una riunione in consiglio comunale scortato da sei bodyguard vestiti di nero. Sei. Non uno. Non due per precauzione. Sei uomini in nero, in fila, a fare da cornice all’ingresso in aula.

Il risultato, sempre secondo quei video, e stato l’intervento della Digos, la polizia politica. Perche quando in una sala consiliare entra una scorta privata, non e piu un dibattito. E una dimostrazione di forza.

IL VIDEO CHE HA FATTO IL GIRO D’ITALIA

La scena e questa: una sala con pareti in legno, sedie blu, cittadini seduti a guardare. In fondo, vicino alla porta, un gruppo di uomini in giacca scura. Al centro, due uomini che urlano uno contro l’altro, dito puntato, faccia a faccia, a pochi centimetri di distanza.

Uno indossa una giacca blu e occhiali. L’altro un abito scuro. Intorno, gli uomini in nero osservano, si mettono in mezzo, provano a separarli. Dietro, i cittadini registrano con il telefono. Poi si vedono gli agenti in divisa che intervengono per gestire la situazione.

Nessuna rissa fisica, per quello che si vede nei video. Ma urla, minacce verbali, gesti aggressivi, tensione altissima. E una frase in dialetto marchigiano diventata virale in poche ore: Stemo a Citano fra, non stemo a Campofilo. Tradotto: siamo a Civitanova, non a Campofilone. Cioe: qui comando io, qui e casa mia.

Quella frase, ripresa anche da Luca e Paolo a La7, e diventata il simbolo di tutta la vicenda. Non per il dialetto. Per l’arroganza che trasmette.

SEI BODYGUARD: SICUREZZA O INTIMIDAZIONE?

Qui bisogna essere onesti. Non sappiamo, dai soli video, se quei sei uomini fossero davvero bodyguard privati pagati, accompagnatori, simpatizzanti, o una scorta autorizzata. Quello che sappiamo e come la scena e stata percepita da chi era li e da chi l’ha vista online: non come protezione, ma come intimidazione.

E questo e il punto politico, non giudiziario.

In un consiglio comunale non si entra con una scorta. Si entra con un’idea, con un documento, con un voto. Il consiglio comunale e il luogo dove anche un solo cittadino puo parlare, contestare, dissentire. Se per entrare in quel luogo hai bisogno di sei uomini in nero, stai dicendo, senza dirlo, che il dissenso e un pericolo. Che chi non la pensa come te va tenuto a distanza.

E la Digos che interviene e l’immagine piu triste di tutte: lo Stato costretto a fare da arbitro in una sala dove la politica avrebbe dovuto bastare a se stessa.

LA SFACCIATAGGINE COME METODO

Quello che ha colpito di piu, nei commenti sotto i video, non e stata solo la presenza dei bodyguard. E stata la naturalezza. La sfacciataggine, appunto.

Nessun imbarazzo. Nessun tentativo di abbassare i toni. Anzi: dito puntato, voce alta, sfida aperta davanti a tutti. Come se l’aula consiliare fosse un ring, non un’istituzione.

E qui sta la differenza tra goliardia e degenerazione. La goliardia fa ridere e finisce li. La degenerazione fa paura, perche normalizza l’idea che in politica vince chi urla piu forte e chi porta piu uomini.

Civitanova, in quei giorni, e diventata la barzelletta d’Italia, come hanno scritto molti residenti stessi nei commenti. Ma chi ci abita non aveva niente da ridere. Perche quando la tua citta diventa virale per una lite in consiglio comunale, con sei bodyguard e la Digos, l’immagine che resta non e quella di una citta vivace. E quella di una citta dove il confronto democratico non funziona piu.

COSA RESTA DOPO IL VIDEO

Il video passera. Il meme passera. La frase in dialetto passera.

Resta una domanda, che vale per Civitanova e per tutta l’Italia: vogliamo consigli comunali dove si discute, o arene dove si sfila con la scorta?

Perche se per fare politica locale servono sei uomini in nero, allora non e piu politica. E qualcos’altro. E quel qualcos’altro, in un paese democratico, dovrebbe far paura a tutti. A destra, a sinistra, e soprattutto a chi, in quella sala, era semplicemente seduto ad ascoltare.