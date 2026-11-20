MILANO – Un nuovo, pesantissimo scossone giudiziario si abbatte sull’urbanistica milanese. A poche centinaia di metri dallo stadio Meazza, nell’area che un tempo ospitava le scuderie dell’ippodromo del Trotto, l’operazione immobiliare che ha dato vita al complesso residenziale di lusso Syre finisce ufficialmente nel mirino della giustizia. La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini – atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio – a 27 persone. Le accuse, a vario titolo, sono pesanti: lottizzazione abusiva e abusi edilizi.
Il progetto sotto la lente dei pm
Al centro dell’inchiesta condotta dai pubblici ministeri Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, con il supporto investigativo della Guardia di Finanza, c’è un isolato di oltre 20.000 metri quadrati compreso tra via dei Rospigliosi, via Pessano, via Capecelatro e piazza Axum. Secondo la ricostruzione dell’accusa, al posto di edifici bassi e aree verdi abbattuti è spuntato un imponente intervento residenziale composto da una torre di 23 piani e da un edificio in linea di 8 piani.
Per i magistrati, l’intera operazione sarebbe nata nel 2019 da un frazionamento irregolare dei terreni a scopo edificatorio. Il via libera ai lavori, arrivato attraverso una convenzione del 2023 e il parere favorevole della Commissione Paesaggio, avrebbe di fatto mascherato la reale portata trasformativa del progetto, aggirando le norme a tutela del paesaggio e saltando la necessaria Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
I nomi: dal Comune ai colossi dell’immobiliare
La lista dei 27 indagati disegna un intreccio complesso tra amministrazione pubblica, grandi gruppi finanziari e studi professionali. Sul fronte di Palazzo Marino spiccano i nomi degli ex dirigenti comunali Simona Collarini e Franco Zinna, affiancati da Giovanni Oggioni, già vicepresidente della Commissione Paesaggio e figura ricorrente anche in altri filoni della maxi-inchiesta sull’urbanistica meneghina.
Nel registro degli indagati compaiono inoltre manager e rappresentanti legati alle società che hanno gestito i passaggi di proprietà e lo sviluppo dell’area – tra cui Snaitech, Prelios e il fondo Domus IV gestito da Axa Real Estate – oltre a progettisti, tecnici e un notaio che ha curato gli atti dell’operazione.
Il nodo delle famiglie e il silenzio di Palazzo Marino
A rendere la vicenda ancora più delicata è il fatto che gli edifici contestati sono ormai ultimati e in parte già abitati. La notizia dell’inchiesta ha immediatamente riacceso l’allarme tra i cittadini che hanno investito i propri risparmi nel quartiere. Il comitato Famiglie Sospese ha espresso forte preoccupazione per il destino di chi ha appena acquistato un appartamento e sta pagando un mutuo, rinnovando l’appello per un intervento normativo nazionale che tuteli gli acquirenti in buona fede. Dal canto suo, il sindaco Giuseppe Sala ha scelto la linea della prudenza, dichiarando di non voler rilasciare commenti prima di aver esaminato nel dettaglio le carte dell’accusa.
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