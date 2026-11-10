Terremoto sugli appalti in Campania: 13 arresti tra camorra, sanità e politica. In cella il presidente di Soresa

Un’inchiesta della DDA di Napoli svela un sistema di tangenti e gare truccate da oltre 53 milioni di euro tra rifiuti e forniture ospedaliere. Coinvolti esponenti del clan V., manager pubblici e politici di diversi schieramenti.
NAPOLI – Un vero e proprio terremoto giudiziario scuote la sanità e gli enti locali della Campania. Alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 10 novembre 2026, i militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare (9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) emesse dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.
L’indagine, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dai pm Henry John Woodcock e Colonna Romano, ipotizza a vario titolo i reati di associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione, turbativa d’asta ed estorsione aggravata. Oltre agli arrestati, la Procura ha notificato 18 inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo nei confronti di altrettanti indagati a piede libero.
Il cuore dell’inchiesta: mazzette e gare pilotate per 53 milioni
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al centro dell’inchiesta vi sarebbe un patto illecito tra imprenditori, funzionari infedeli, esponenti politici e il clan V., organizzazione camorristica attiva tra i comuni di Volla, Casalnuovo e l’area orientale di Napoli.
Il sistema aveva l’obiettivo di favorire le società riconducibili al gruppo imprenditoriale dei L. (ritenuto dagli investigatori contiguo alla cosca) nell’aggiudicazione di importanti commesse pubbliche, in cambio di tangenti per oltre 100mila euro. Due i maxi-appalti principali finiti sotto la lente d’ingrandimento:
- La sanità regionale: Una gara gestita da Soresa (la centrale acquisti della Regione Campania) per il noleggio di barelle destinate agli ospedali campani, dal valore di circa 23,8 milioni di euro. Secondo l’accusa, per orientare l’appalto a favore della società M.L. Sanity, sarebbe stata consegnata una mazzetta in una busta sigillata.
- La raccolta rifiuti: L’appalto quinquennale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Somma Vesuviana, dal valore complessivo di circa 29,6 milioni di euro, oltre ad altri affidamenti legati alla manutenzione e all’ecologia nel Comune di Volla.
Un ulteriore filone investigativo riguarda inoltre presunte intermediazioni illecite per nomine ministeriali avvenute nel 2020.
I principali indagati e le rispettive affiliazioni politiche
L’inchiesta tocca trasversalmente il mondo imprenditoriale, la dirigenza pubblica e la politica campana. Di seguito i profili dei maggiori soggetti coinvolti e i loro riferimenti politici:
- T.C. (in carcere): Presidente del Consiglio di Amministrazione di Soresa Spa ed ex parlamentare. È accusato di corruzione per aver intascato tangenti in cambio di favori sugli appalti.
- Schieramento politico: Storico esponente dell’area di centrosinistra e centrista. È stato consigliere regionale in Campania e senatore della Repubblica (elezioni 2006) nelle fila della Margherita, ricoprendo l’incarico di Sottosegretario alle Infrastrutture nel secondo governo Prodi. Negli anni successivi ha guidato il movimento civico Campania Libera (nell’orbita dell’ex governatore Vincenzo De Luca) ed è stato nominato ai vertici di Soresa durante l’amministrazione regionale di centrosinistra. (A seguito dell’arresto, l’attuale presidente della Regione Roberto Fico ha annunciato l’immediato azzeramento dei vertici della società).
- G.D.C. (indagato a piede libero): Sindaco in carica del Comune di Volla, destinatario di un invito a comparire per l’interrogatorio preventivo in relazione ai presunti rapporti con gli imprenditori L.
- Schieramento politico: Eletto primo cittadino alla guida di una coalizione civica (composta da liste locali come Insieme per Volla e Patto per Volla) trasversale, storicamente legata a dinamiche amministrative locali.
- T.M. (indagata a piede libero): Ex deputata della Repubblica nella XVIII legislatura. È coinvolta nel filone relativo a una presunta intermediazione per una nomina al Ministero dello Sviluppo Economico nel 2020, in cambio della quale sarebbe stato promesso un incarico lavorativo al suo compagno.
- Schieramento politico: Eletta nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, gruppo nel quale ha militato fino al 2022, anno in cui ha aderito alla scissione guidata da Luigi Di Maio confluendo in Insieme per il Futuro (IpF) e successivamente in Impegno Civico.
- Consiglieri ed ex amministratori di Volla (tra domiciliari e indagati): L’ordinanza colpisce anche la politica locale vollese, con gli arresti domiciliari per un ex assessore comunale e l’invito a comparire per i consiglieri comunali I.A. e G.P., oltre a funzionari dell’ufficio ecologia e amministrativo dell’ente.
- Schieramento politico: Espressione delle liste civiche e dei gruppi consiliari locali attivi nell’amministrazione del comune vesuviano.
Gli altri nomi chiave dell’inchiesta
Accanto ai profili politici, l’ordinanza del Gip Emilio Minio coinvolge figure di spicco della criminalità organizzata, dell’imprenditoria e della sanità:
- Area clan V.: Finiti in carcere i presunti vertici e affiliati della cosca, tra cui il reggente V.P. (detto ‘a cuppulella), M.V., G.A., S.A. e A.D.L..
- Area imprenditoriale: In carcere gli imprenditori M.L. e M.L., insieme alla loro collaboratrice C.I., con contestuale sequestro delle società coinvolte.
- Top management sanitario: Tra i 18 indagati destinatari di invito a comparire figura anche G.R., direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud (nomina tecnica in quota amministrazione regionale).
(Nota di garanzia: tutti gli arrestati e gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna).
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