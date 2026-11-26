C’e’ un’Italia che fa i conti con la bolletta, con l’affitto, con la pensione che non arriva mai. E poi c’e’ un’altra Italia, quella che siede a Montecitorio e a Palazzo Madama, che i conti li ha fatti benissimo. E li ha fatti, guarda caso, a proprio favore.
La storia e’ di quelle che dovrebbero far indignare anche i piu’ pazienti. Questa maggioranza e’ arrivata al governo cavalcando, all’opposizione, la battaglia piu’ populista e piu’ spietata che ci sia: abolire i vitalizi, tagliare i privilegi della casta, farla finita con la politica che si auto-tutela.
Parole al vento. Slogan da campagna elettorale. Perche’ oggi, a distanza di anni, il risultato e’ esattamente l’opposto: non l’abolizione, ma la salvaguardia previdenziale di chi il vitalizio lo ha combattuto solo a parole.
IL CALENDARIO NON MENTE
Guardate le date. Non sono un’opinione, sono aritmetica parlamentare.
L’attuale legislatura si e’ insediata il 13 ottobre 2022. Per maturare il diritto alla pensione parlamentare serve un mandato di almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno. Fate il conto: si arriva al 14 aprile 2027.
E in quella data, secondo le ricostruzioni, matureranno il diritto 184 deputati su 400 e 81 senatori su 200. Totale: 265 neo-parlamentari.
- Quasi la meta’ del Parlamento. Quasi tutti alla prima esperienza. Quasi tutti entrati in Parlamento proprio grazie a quella retorica anti-casta.
E’ una coincidenza? Puo’ darsi. Ma e’ una coincidenza oggettiva, imbarazzante, insostenibile. Perche’ proprio nell’autunno 2026 e nei primi mesi del 2027, mentre si discute di manovra, di pensioni, di sacrifici e di coperture, il sistema si chiude a cerchio intorno a loro.
A voi si chiede di lavorare di piu’, di andare in pensione piu’ tardi, di accettare ricalcoli, contributi, penalizzazioni. A loro si garantisce che il requisito scatti in tempo. Che nulla cambi. Che tutto resti intatto.
VOGLIONO ADDIRITTURA ELEZIONI ANTICIPATE PUR DI INCASSARLI
E qui si arriva al punto piu’ grave, quello che trasforma un privilegio in uno scandalo politico.
Questa maggioranza, secondo la lettura piu’ onesta dei fatti, vuole addirittura arrivare a elezioni anticipate pur di ottenere di incassarli.
Avete capito bene. Non si tratta piu’ solo di aspettare passivamente che maturi il requisito. Si tratta di costruire il calendario politico intorno a quella data. Di far coincidere la fine della legislatura con la maturazione del diritto. Di usare le elezioni anticipate come scorciatoia per mettere al sicuro la pensione parlamentare, prima che qualcuno possa cambiare le regole.
E’ la confessione implicita piu’ clamorosa: la paura non e’ di perdere le elezioni. La paura e’ di perderle prima del 14 aprile 2027, senza aver incassato.
Per questo ogni crisi, ogni tensione, ogni ipotesi di voto anticipato va letta anche in questa chiave. Non e’ solo strategia. Non e’ solo tattica. E’ auto-tutela previdenziale.
Mentre il Paese avrebbe bisogno di stabilita’, di una manovra seria, di riforme vere, loro ragionano su quando conviene andare a votare per non perdere il vitalizio. E se per farlo serve accelerare la fine della legislatura subito dopo aver maturato il requisito, lo faranno senza esitare.
E’ il rovesciamento totale della promessa elettorale. Avevano detto: aboliremo i vitalizi. Ora dicono, con i fatti: andremo a elezioni anticipate pur di incassarli.
EQUITA’ FISCALE? SOLO PER GLI ALTRI
E’ qui che si gioca la vera ferita: l’equita’ fiscale.
L’opinione pubblica non chiede privilegi. Chiede una cosa semplice, quasi banale: le stesse regole per tutti. Se un operaio, un insegnante, un commerciante, un artigiano devono sottostare al sistema contributivo, ai requisiti anagrafici, alle finestre mobili, ai tagli e ai ricalcoli, perche’ un parlamentare dovrebbe avere un percorso blindato, certo, intoccabile?
La risposta di questa maggioranza e’ il silenzio. O peggio: la tecnica. Si parla di trattamento previdenziale, di sistema contributivo, di diritti maturati. Parole fredde, burocratiche, fatte apposta per non far capire che di fatto si sta parlando di un privilegio che sopravvive sotto altro nome.
Perche’ il vecchio vitalizio, quello vero, era stato superato per i nuovi eletti dal 2012 e sostituito da una pensione calcolata con il sistema contributivo. Ma il punto non e’ cambiato: le regole restano specifiche, separate, piu’ favorevoli.
E mentre si discute di condoni, di pensioni, di superamento della legge Fornero e di nuove risorse per le uscite anticipate, il messaggio che arriva al Paese e’ devastante: per voi la riforma, per noi la salvaguardia.
DA OPPOSIZIONE SPIETATA A MAGGIORANZA ACCOMODANTE
Rileggiamo la storia di questi anni. Quando erano all’opposizione, erano spietati. Ogni vitalizio era uno scandalo. Ogni privilegio era un furto. Ogni rinvio era un tradimento.
Il Movimento 5 Stelle aveva fatto dell’abolizione dei vitalizi una bandiera identitaria. La Lega chiedeva il maggioritario ma strizzava l’occhio alla stessa indignazione. Fratelli d’Italia si presentava come il partito del merito, della sobrieta’, del prima gli italiani.
Oggi quegli stessi partiti governano. E improvvisamente la battaglia contro i vitalizi e’ diventata un fastidio. Un argomento da evitare. Un tema da rinviare a data da destinarsi, cioe’ a dopo che i requisiti saranno maturati.
E’ questo il tradimento piu’ grande: non aver cambiato idea in silenzio, ma averlo fatto dopo aver usato l’indignazione popolare come trampolino elettorale.
Hanno vinto le elezioni promettendo di tagliare la casta. Ora governano proteggendola.
265 RAGIONI PER INDIGNARSI
265 non e’ solo un numero. Sono 265 carriere politiche che si mettono al sicuro mentre il Paese resta precario.
Sono 265 persone che, dal 14 aprile 2027, potranno dire di aver maturato un diritto che milioni di italiani non matureranno mai, nemmeno dopo 40 anni di contributi veri, versati con stipendi veri, con malattie, con disoccupazione, con crisi aziendali.
Sono 265 silenzi. Perche’ nessuno, in maggioranza, ha avuto il coraggio di dire: Fermiamoci. Rinviamo. Allineiamo le nostre regole a quelle dei cittadini. Rinunciamo noi per primi.
Sarebbe bastato un gesto. Uno solo. Invece e’ arrivato il contrario: la difesa dello status quo, mascherata da tecnicismo. E ora, addirittura, l’ipotesi di elezioni anticipate pur di chiudere il cerchio e incassare.
LA DOMANDA CHE RESTA
Alla fine, la questione e’ semplice e non ha bisogno di giri di parole:
Se i vitalizi erano uno scandalo all’opposizione, perche’ sono diventati un diritto acquisito al governo?
Se l’equita’ fiscale vale per il panettiere di Acerra, per l’infermiera di Napoli, per il precario di Milano, perche’ non vale per chi le leggi sull’equita’ le scrive?
E se davvero vogliono andare a elezioni anticipate, lo dicano chiaramente: lo fanno per il Paese, o lo fanno per incassare la pensione parlamentare?
La risposta la conoscono tutti. E la conoscono soprattutto i cittadini, che questa volta non si faranno prendere in giro da un altro slogan.
Perche’ questa non e’ piu’ una questione di destra o di sinistra. E’ una questione di decenza. E di rispetto.
E il rispetto, in questo autunno del 2026, e’ stato calpestato proprio da chi aveva promesso di ripristinarlo.
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