Zelensky e la trappola dei 115 miliardi: la scommessa geopolitica che l’Italia rischia di pagare cara

Ottobre 30, 2026 admin Cronaca, Esteri, Politca 0

Mentre il Paese fa i conti con una manovra di sacrifici, da Kiev arriva l’ennesimo ultimatum miliardario. E Roma, rimasta prigioniera della retorica sulla “vittoria totale”, non sa più come dire di no.

La diplomazia del miliardo colpisce ancora. L’ultima richiesta di Volodymyr Zelensky è arrivata sui tavoli europei con la forza di un decreto geopolitico irrevocabile: altri 115 miliardi di euro per blindare le casse di Kiev. Di fronte a una simile cifra – l’ennesima di una lista che sembra non avere mai fine – qualunque cancelleria dotata di realismo avrebbe quantomeno preteso un bilancio trasparente e una seria riflessione strategica. Non quella italiana, però.

Giorgia Meloni assiste a questa escalation finanziaria stretta in una morsa che si è fabbricata da sola. Per anni la Premier ha scommesso l’intero capitale di credibilità internazionale dell’Italia sull’ipotesi di una vittoria militare assoluta dell’Ucraina, un traguardo che analisti e fatti sul campo descrivono ormai da tempo come irrealistico. Oggi, di fronte all’ennesimo rilancio di Kiev, Palazzo Chigi si ritrova politicamente disarmato: non può fare marcia indietro senza ammettere il fallimento di una linea diplomatica ultra-oltranzista.

Il risultato è un paradosso insostenibile per i contribuenti italiani. Mentre a Roma si discute su come tagliare le spese, congelare le indicizzazioni e chiedere sacrifici ai ministeri per far quadrare i conti dello Stato, in sede europea l’Italia si mostra disposta a piegare la testa e ad avallare nuovi stanziamenti. Che si tratti di prestiti garantiti o di scudi finanziari complessi, la sostanza non cambia: sono risorse sottratte alle priorità interne di un Paese con il debito pubblico ai massimi storici.

L’ostinazione nel voler finanziare a oltranza un conflitto senza una chiara exit strategy diplomatica si sta trasformando in un assegno in bianco a tempo indeterminato. Continuare a cedere a queste pretese, in nome di una scommessa geopolitica palesemente persa, non è più solidarietà: è un azzardo politico che l’Italia non può più permettersi di pagare.

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