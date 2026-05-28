SCONTRO COLOSIMO – SCARPINATO IN COMMISSIONE ANTIMAFIA, PER UNA DOMANDA A DELMASTRO (VIDEO)

Maggio 28, 2026 admin Politca 0

29/05/2026 – Intervento magistrale del nostro #RobertoScarpinato, che mette a nudo tutta la pochezza dei personaggi che popolano questo governo. Davvero non ci si può credere, ascoltare questa gente Colosimo Del Mastro ti fa davvero impazzire, il cervello fatica a credere alle proprie orecchie. Sembra di assistere ad una commedia dell’assurdo. Grazie Malgrado tutto, ma fa davvero male rendersi conto della follia malata di questa gente ignobile falsa delinquente e collusa fin nel midollo. La mafia in commissione antimafia!

Chissà perché quando parla il dottor Scarpinato si capisce quello che dice poi parlano del mastro e colosimo voi avete capito cosa dicono?

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