Appalti di Stato, il sistema e la corruzione: Il sistema della corruzione che muove miliardi, usa i trucchi anche sulle piattaforme digitali e sopravvive a controlli e inchieste.

Agosto 1, 2026 admin Cronaca, Lavoro e Occupazione, Politca 0

La corruzione negli appalti pubblici non è un’eccezione. Non è il frutto di qualche “mela marcia”. È un sistema.
Funziona da decenni, si adatta alle leggi, sopravvive ai governi e, nella maggior parte dei casi, non viene mai davvero smantellato. Ogni anno miliardi di euro pubblici finiscono in tangenti, false fatture, subappalti gonfiati e gare pilotate. E mentre i cittadini pagano più tasse e ricevono opere di qualità inferiore, il meccanismo continua a girare.
In queste pagine non troverete moralismo né proclami.

Troverete il funzionamento concreto: come nasce una tangente, chi la decide, come viene nascosta, quali trucchi si ripetono da Nord a Sud e perché, nonostante intercettazioni e arresti, il sistema riesce quasi sempre a rigenerarsi.
Prenderemo casi reali – Crotone, Roma, Sorrento, Bari, le strade Anas e tanti altri – non per raccontare semplicemente “chi è stato preso”, ma per isolare lo schema che si ripete. Perché la corruzione negli appalti pubblici ha un metodo. E una volta che lo hai capito, non lo dimentichi più.
Questo non è un saggio. È una radiografia. È un allarme. E arriva in ritardo da anni:

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