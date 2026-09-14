PETROLIO: IL PARADOSSO LUCANO: Come il giacimento più grande d’Europa è diventato il distributore d’Italia senza sconti.

La Basilicata affoga nel petrolio, ospita il giacimento su terraferma più grande d’Europa, eppure i lucani pagano la benzina a tariffa piena alla pompa. Perché?
Nel settembre 2026, mentre una drammatica crisi internazionale nello Stretto di Hormuz fa impennare i prezzi dei carburanti e costringe l’Italia a importare il costosissimo GNL americano via nave, il governo centrale vara un decreto d’urgenza. La parola d’ordine è “sovranità energetica” e la Basilicata viene promessa all’opinione pubblica come la salvezza della nazione. Vengono inviati Commissari Straordinari di Stato con superpoteri speciali, capaci di scavalcare sindaci, leggi regionali e vincoli ambientali pur di forzare nuove trivellazioni.
Ma dietro la retorica del tricolore si nasconde un enorme, cinico bluff.
- Il Feticcio dell’8%: Numeri alla mano, l’intero potenziale estrattivo lucano può coprire appena una quota minoritaria del fabbisogno nazionale. Un misero 8 per cento, del tutto insufficiente a garantire l’indipendenza energetica o ad abbassare i prezzi per i consumatori.
- La Falsa Sovranità e lo Scippo alla Sanità: Chi comanda davvero a Tempa Rossa? Questo saggio svela la ragnatela di scatole cinesi dietro cui si nascondono colossi interamente stranieri come TotalEnergies, Shell e Mitsui. Ma denuncia anche il crollo dell’11% della produzione nel 2026 e la conseguente crisi delle royalty, che ha spinto la Regione allo storno di oltre 20 milioni di euro dai fondi energetici per coprire i buchi della sanità locale. I profitti volano all’estero, mentre gli ospedali lucani restano al verde.
- La Maledizione delle Risorse: Un’inchiesta spietata che analizza i meccanismi fiscali bloccati tra Roma e Bruxelles, le accise intoccabili e il paradosso delle “cattedrali nel deserto”, dove il lavoro stabile è un miraggio e il territorio subisce da solo l’asimmetria del danno ambientale e il perenne ricatto tra salute e salario.
Dalla ricostruzione storica delle prime ricerche dell’ENI di Enrico Mattei fino alla radiografia profonda di Castelsaraceno – il borgo “inviolato” che la complessa geologia profonda ha salvato dalle trivelle, permettendogli di rinascere grazie al turismo sostenibile del Ponte tibetano più lungo del mondo –, questo libro scardina le bugie del centralismo fossile.
Non è solo una denuncia. È il “Manifesto del Riscatto”: un pacchetto di proposte concrete – dall’istituzione di un Fondo Sovrano Generazionale al potenziamento indipendente dell’ARPAB, fino alla trasformazione del Bonus Gas in Comunità Energetiche Rinnovabili diffuse – per dimostrare che l’autentica ricchezza della Lucania non risiede nell’oro nero sepolto nell’oscurità, ma nella straordinaria bellezza della sua superficie e nel diritto dei suoi cittadini di decidere del proprio futuro.
Scopri la verità dietro i decreti d’urgenza. Oltre le trivelle, c’è un’altra Basilicata che grida riscatto.
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