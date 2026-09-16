Dall’Ucraina a Gaza, dal bluff della NATO al riscatto dell’Africa: la mappa geopolitica per capire i conflitti in corso e le verità che i social confondono.

TERZA GUERRA MONDIALE: IL PUNTO
Viviamo nel momento più pericoloso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, eppure non ci stiamo capendo nulla.
Ogni giorno, scorrendo i feed dei nostri social network, veniamo travolti da un flusso incessante di immagini drammatiche, slogan polarizzati e propaganda militare. Ci dicono che la guerra in Ucraina è iniziata all’improvviso nel 2022, che il massacro di Gaza è solo una contesa religiosa e che l’Africa è un continente condannato alla miseria cronica. Questa nebbia informativa ha un obiettivo preciso: nasconderti la realtà.
Questo libro nasce per fare quello che i media mainstream e gli algoritmi ti negano: unire i fili della storia e fare il punto, senza censure e senza ipocrisie.
In questo saggio geopolitico denso e documentato, smonteremo pezzo per pezzo i dogmi dell’ordine unipolare atlantico. Dalle radici della spartizione del 1945 a Jalta e Potsdam, fino alla nascita della NATO, sveleremo la faccia nascosta dell’intelligence occidentale — dalle reti clandestine di Gladio e i Balcani alle guerre sporche in Libia e Afghanistan — dimostrando come miliardi di euro di risorse pubbliche europee (fino al nuovo piano straordinario da 800 miliardi) vengano sistematicamente dilapidati in conflitti che non ci appartengono, lasciando intere nazioni ridotte alla fame e l’Italia privata della sua sovranità, sotto la minaccia invisibile di decine di testate atomiche statunitensi stoccate sul proprio suolo.
Ma questo libro non è il racconto di un’apocalisse inevitabile. È la cronaca del più grande risveglio di massa della storia moderna. Viaggeremo attraverso i laboratori del nuovo mondo multipolare:
- L’asse Pechino-Mosca e i BRICS allargati, che hanno compiuto il sorpasso storico sul G7 controllando il 40% del PIL globale e avviando la de-dollarizzazione del pianeta.
- Le arterie logistiche della Nuova Via della Seta, comprese le rotte commerciali strategiche e inattaccabili della Via Polare.
- Il riscatto epocale dell’Africa, dove i giovani leader dell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES), guidati dal capitano Ibrahim Traoré, stanno realizzando il sogno interrotto di Thomas Sankara: spezzare il cappio monetario del Franco CFA, cacciare le truppe occupanti e riprendere il controllo sovrano su oro e uranio.
- L’America Latina e il caso Cuba, che resiste all’assedio energetico imposto da Washington reinventando il proprio modello economico sulle tracce della svolta asiatica.
La polveriera del Medio Oriente e la denuncia di genocidio contro la Palestina davanti alla Corte Internazionale di Giustizia hanno scosso le piazze di ogni continente, svelando il definitivo doppio standard morale dell’Occidente.
“TERZA GUERRA MONDIALE: IL PUNTO” non è solo un eBook di geopolitica: è un’arma di resistenza informativa. È la bussola necessaria per orientarsi nella transizione verso una nuova alba multipolare, l’unica via d’uscita per evitare il punto di non ritorno della distruzione globale.
La storia sta correndo veloce. Smetti di subire la propaganda. Riprenditi la verità.
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