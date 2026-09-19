IL governo degli Elenchi Infiniti

Avete fatto caso all’ultimo discorso pubblico di Giorgia Meloni o di Matteo Salvini? La struttura è sempre la stessa, quasi scientifica. Non si parla di visioni, di progetti a lungo termine o di soluzioni strutturali. Si recita, invece, un copione ormai logoro: l’insopportabile elenco della spesa.Un flusso continuo di numeri microspopici, micro-misure e presunti successi inanellati uno dopo l’altro senza sosta. Cinque milioni di qua, tre assunzioni di là, un cantiere sbloccato in un piccolo comune, un bonus per una specifica categoria.
Questa non è informazione, è pura propaganda quantitativa. Si punta a stordire l’ascoltatore con il principio dell’accumulo: se l’elenco è abbastanza lungo, il cittadino penserà che qualcosa si stia muovendo. Poco importa se poi, nella realtà di tutti i giorni, la sanità pubblica è al collasso, il potere d’acquisto è fermo e le grandi riforme restano al palo.
La narrazione dei piccoli record serve a coprire i grandi vuoti. È il trionfo della politica del tassello che nasconde l’assenza del mosaico
La propaganda dei numeri e degli elenchi infiniti ha stancato. L’Italia non ha bisogno di un elenco di promemoria elettorali mascherati da bilanci di governo, ma di una rotta chiara per il futuro!
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