Dall’Africa ai bus italiani: la verità dietro il reclutamento a Tunisi e la trappola salariale che ci sta svuotando

Negli ultimi mesi, le cronache italiane hanno registrato una svolta storica nei flussi migratori del Mediterraneo. Grandi aziende del trasporto pubblico nostrano, come l’Atm di Milano e Brescia Mobilità, sono volate a Tunisi per reclutare, formare e assumere decine di autisti di autobus. Un’operazione presentata come il trionfo della “migrazione regolare e programmata”. Ma se dietro questa narrazione filantropica si nascondesse un sintomo ben più grave? La realtà è che l’Italia è finita in una pericolosa trappola salariale, e l’importazione di manodopera rischia di essere un cerotto su una ferita aperta.
Cos’è la “Trappola Salariale” (e perché ci riguarda)
La trappola salariale si verifica quando gli stipendi offerti in un determinato settore rimangono immobili per anni, mentre il costo della vita – trainato da inflazione, affitti alle stelle e caro-energia – continua a salire.
In Italia, guidare un autobus non è più un lavoro attrattivo. Un autista neoassunto guadagna mediamente tra i 1.200 e i 1.400 euro al mese. Provate a vivere con questa cifra a Milano, dove una stanza in condivisione costa ormai la metà dello stipendio. Il risultato? I giovani italiani rifiutano il posto, le graduatorie dei concorsi restano vuote e i mezzi pubblici rimangono nei depositi per mancanza di personale.
Il reclutamento a Tunisi: Soluzione o scorciatoia?
Per sbloccare lo stallo, la soluzione non è stata l’adeguamento dei salari o il miglioramento delle condizioni contrattuali, bensì l’allargamento del bacino di offerta.
- L’accordo: Attraverso intese bilaterali, i lavoratori tunisini vengono selezionati, imparano l’italiano sul posto e arrivano con un contratto regolare.
- L’illusione ottica: Per un giovane di Tunisi, dove la crisi economica picchia duro e il dinaro è debole, 1.300 euro in Italia sembrano una fortuna.
Tuttavia, l’impatto con la realtà italiana rischia di essere duro anche per loro. Quando dovranno pagare l’affitto, la spesa e le bollette nelle nostre metropoli, anche i lavoratori stranieri si ritroveranno intrappolati nello stesso identico paradosso.
Se il dumping contrattuale diventa di Stato
Il rischio sistemico di questa strategia è il cosiddetto dumping salariale indiretto. Se lo Stato e le aziende municipalizzate coprono i buchi d’organico attingendo a mercati esteri dove il potere d’acquisto è inferiore, viene meno la spinta di mercato a purtroppo aumentare gli stipendi. Perché rinnovare i contratti collettivi e investire nel benessere dei lavoratori se si può semplicemente spostare il raggio del reclutamento qualche chilometro più a sud?
Conclusione: Il nodo che prima o poi verrà al pettine
L’esperimento dei bus tunisini è una boccata d’ossigeno immediata per i trasporti italiani, ma non risolve la malattia strutturale del nostro mercato del lavoro. Finché l’Italia non uscirà dalla trappola salariale, garantendo stipendi dignitosi e parametrati al reale costo della vita, nessuna campagna di reclutamento all’estero potrà salvarci dal declino dei nostri servizi pubblici.
La vera integrazione non si fa offrendo a chi scappa da una crisi lo stipendio che i nostri giovani non possono più permettersi di accettare.
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