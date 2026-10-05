IL PARADOSSO DI MALTA: Compra il carburante in Italia, ma alla pompa costa 50 centesimi in meno. Ecco il trucco.

VALLETTA – C’è un cortocircuito economico nel cuore del Mediterraneo che fa storcere il naso agli automobilisti italiani. Un paradosso geopolitico e commerciale che si consuma su una rotta marittima brevissima, quella che separa la Sicilia da Malta. L’isola dei Cavalieri non possiede raffinerie, non estrae petrolio e importa quasi il 40% del suo carburante direttamente dall’Italia. Eppure, superato il canale di Sicilia, quel sottomodello energetico si trasforma: la benzina e il gasolio, una volta arrivati nei distributori maltesi, costano enormemente meno rispetto ai distributori italiani.
Mentre in Italia fare il pieno è un salasso che fluttua ben sopra la soglia psicologica dell’euro e ottanta, a Malta i prezzi alla pompa sembrano congelati nel tempo: circa 1,34 € al litro per la benzina e 1,21 € per il gasolio. Com’è possibile che un Paese che compra l’energia da noi riesca a rivenderla a cifre così stracciate?
Nessun miracolo logistico e nessuna formula magica. Il “segreto” maltese si regge su due pilastri: una precisa scelta politica e un paracadute miliardario di soldi pubblici.
Il muro dei sussidi statali: lo “scudo” di Valletta
Il primo e più importante fattore è l’intervento diretto del governo maltese. Da anni, la Valletta ha adottato una politica di tolleranza zero contro l’inflazione energetica, decidendo di assorbire interamente gli aumenti del mercato globale.
Per mantenere i prezzi bloccati, lo Stato maltese versa fiumi di denaro pubblico per compensare la differenza tra il prezzo di acquisto all’ingrosso (comprato a valore di mercato in Italia o in Spagna) e il prezzo finale al cittadino. Parliamo di un sussidio che incide per circa 40-45 centesimi di euro su ogni singolo litro erogato. Una strategia che da un lato protegge il potere d’acquisto delle famiglie, ma dall’altro pesa in modo imponente sulle casse dello Stato.
Il peso del fisco: lo specchio delle accise italiane
Il secondo fattore risiede nella struttura dei costi interni. Sebbene Malta applichi una tassazione ordinaria sui carburanti, non regge il confronto con il carico fiscale italiano.
In Italia, la componente fiscale (composta da IVA e accise storiche) pesa per più della metà del prezzo finale che l’automobilista paga al distributore. Quando un italiano fa rifornimento, sta pagando la materia prima solo in minima parte; il resto serve a finanziare il bilancio dello Stato. Malta, al contrario, pur acquistando la stessa materia prima dalle raffinerie siciliane, azzera i sovraccarichi fiscali e non applica accise d’emergenza.
Un modello sostenibile?
Il paradosso maltese fotografa una gestione opposta della crisi energetica. Da una parte, l’Italia utilizza i carburanti come una delle principali fonti di gettito fiscale per lo Stato; dall’altra, Malta considera il prezzo della benzina un asset di stabilità sociale da difendere a ogni costo, anche a costo di indebitarsi.
Per gli automobilisti italiani in vacanza sull’isola resta l’ironia della sorte: viaggiare su auto alimentate da carburante italiano, pagato con lo stipendio italiano, ma a un prezzo che in Italia non si vedeva da più di un decennio.
Commenta per primo