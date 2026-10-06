STATI DISCONNESSI: La mappa dei vitalizi italiani e l’inganno di un’Unione Europea divisa tra superpotenze e mercati di serie B.

Esiste un filo rosso, invisibile ma d’acciaio, che unisce i privilegi dei palazzi romani ai grattacieli di Bruxelles. Una faglia profonda, economica e sociale, che separa chi esercita il potere da chi ne subisce le decisioni, condannando l’Italia a diventare un mercato di serie B.
Per decenni ci hanno raccontato che i costi della politica fossero un problema puramente locale e che i vincoli economici dell’Unione Europea fossero formule magiche indiscutibili per il nostro bene. Questo libro-inchiesta smonta l’inganno definitivo, dimostrando come la classe dirigente abbia deliberatamente barattato la sovranità nazionale in cambio di una totale ed esclusiva sovranità sui bilanci interni.
Mentre i salari dei lavoratori italiani entravano in una stagnazione trentennale e la spesa pubblica per sanità e welfare veniva prosciugata in nome dei parametri di Maastricht, il “Palazzo” si blindava in una zona franca contabile, auto-attribuendosi indennità complessive tra le più alte d’Europa e ristorando in segreto, nel biennio 2025-2026, i vecchi vitalizi retributivi grazie allo scudo dell’autodichia.
Cosa scoprirai in questo saggio geopolitico e d’inchiesta:
- Il Peccato Originale del 1948: Come la Prima Repubblica ha trasformato la tutela della democrazia nella culla dei primi assegni vitalizi moltiplicati.
- La Trappola di Maastricht: L’analisi macroeconomica di una moneta unica nata monca, che premia il surplus del Nord e impone la svalutazione interna e il blocco dei salari al Sud.
- Il Grande Bluff del Taglio dei Parlamentari: I dati contabili alla mano che dimostrano il fallimento matematico della riforma contemporanea: meno rappresentanza per i cittadini, spesa pubblica identica.
- Il “Modello Bruxelles”: L’Eldorado finanziario degli Eurodeputati, tra diarie intoccabili e indennità di spese generali erogate senza alcun obbligo di scontrini o rendicontazione.
- I Consiglieri-Nababbi sul Territorio:
La piramide d’oro che si riproduce capillarmente nei Consigli Regionali e nelle giunte dei grandi Comuni, con sindaci pagati come top-manager privati.
- La Chiave Giuridica dello Sblocco: La proposta tecnica e inattaccabile per la riscrittura parametrica della Legge n. 1261 del 1965 per spezzare l’aggancio automatico con la magistratura apicale e legare finalmente lo stipendio dei politici al salario mediano dei cittadini.
Stati Disconnessi non è una semplice invettiva contro gli sprechi, ma una mappa dettagliata e contro-corrente che unisce la storia patria alle storture della macroeconomia europea. Una lettura necessaria per chiunque voglia capire i veri meccanismi del potere e scoprire l’unica via d’uscita per riconnettere la legge, la politica e la realtà.
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