Selvazzano Dentro, indagati il sindaco Piron Csx e il consigliere comunale Fortin

20/04/2025 – Risultano indagati per corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione elettorale in seguito all’esposto presentato dall’avvocato Marco Destro, che con la lista “Noi per Selvazzano” aveva sfidato proprio Piron nelle elezioni dello scorso giugno

Un caso investe il Comune di Selvazzano Dentro: il sindaco Claudio Piron, il consigliere comunale Antonio Fortin e i suoi genitori Savina Furlan e Paolo Fortin – già sindaco di Selvazzano Dentro dal 2004 al 2009 – risultano indagati per corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione elettorale in seguito all’esposto presentato dall’avvocato Marco Destro, che con la lista “Noi per Selvazzano” aveva sfidato proprio Piron nelle elezioni dello scorso giugno.

Il motivo scatenante sarebbe la mozione presentata da Antonio Fortin nel consiglio comunale del 31 luglio 2024, con cui chiedeva lo spostamento del nuovo canale scolmatore che dovrà essere realizzato dal consorzio di bonifica Brenta: secondo Noi per Selvazzano il tutto sarebbe stato fatto per «per evitare l’esproprio di alcuni terreni della società agricola Fortin, il cui proprietario è Antonio Fortin e i cui soci sono i genitori Paolo Fortin e Savina Furlan». La mozione alla fine fu approvata, e a votare favorevolmente furono anche non solo Antonio Fortin («In pieno stato di conflitto d’interessi di primo grado», affermano da “Noi per Selvazzano”) ma anche il neo sindaco Claudio Piron. Netta la presa di posizione di Marco Destro e degli appartenenti alla lista “Noi per Selvazzano”: «Chiediamo le dimissioni immeditate del sindaco Claudio Piron e del consigliere comunale Antonio Fortin.

È impensabile che il Comune di Selvazzano Dentro sia governato da politici indagati per corruzione, si tratta di un fatto gravissimo che mette in dubbio tutta l’attività comunale. Emergerebbe anche come il sindaco Claudio Piron abbia vinto le elezioni in maniera non trasparente e con scorrettezze: si tratterebbe di una vittoria ottenuta con sotterfugi, ed è davvero un pessimo esempio soprattutto per i giovani che si avvicinano alla politica oltre che una bruttissima pagina per il nostro Comune. Ma la cosa ancora più grave è che, a causa delle condotte del Sindaco Piron e della famiglia Fortin, sono incombenti rischi idrogeologici su ben 18mila cittadini di Caselle, Tencarola e Selvazzano capoluogo, i quali vedono a repentaglio le loro proprietà private immobiliari e mobiliari. A Selvazzano serve il prima possibile un cambiamento, ovvero persone del territorio che s’impegnino per la comunità in modo disinteressato ed esclusivamente per il bene comune, non politici logori, sorretti da interessi privati, che si riciclano per occupare dei posti». – [FONTE]