Appalti truccati, 17 arresti a Caserta: ci sono l’ex consigliere regionale Udeur e il coordinatore provinciale di FI di Dario Sautto

Settembre 9, 2025 admin Campania, Cronaca 0

09/09/2025 – Un’inchiesta della Dda partenopea ha svelato un sistema di corruzione nell’assegnazione degli appalti nel settore ambiente. All’alba di oggi sono state notificate 17 misure cautelari tra le province di Napoli, Caserta e il basso Lazio. Arrestati l’ex consigliere regionale della Campania Nicola Ferraro, imprenditore del settore e già al centro di altri guai giudiziari in passato, e un sindaco in carica, Giuseppe Guida, primo cittadino di Arienzo e coordinatore provinciale di Forza Italia a Caserta. I reati contestati a vario titolo sono di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata liberta degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio. Tra gli indagati anche l’ex direttore generale dell’Asl di Caserta Amedeo Blasotti, per il quale la Procura guidata da Nicola Gratteri aveva chiesto il divieto di dimora che però il Gip non ha concesso durante gli interrogatori del maggio scorso, e l’ex consigliere regionale Luigi Bosco, attuale coordinatore regionale di Azione; anche per quest’ultimo la richiesta di misura è stata rigettata. – [CONTINUA SU FONTE]
VIDEO CORRELATI:

Related posts:

  1. Caserta, appalti truccati, in manette sindaci, assessori e il Pres. della Provincia Di Costanzo
  2. Colti in flagranza di reato, sindacalisti Fisascat-CISL, denaro in cambio chiusura bonaria vertenza
  3. Appalti truccati, arresti e sequestri in tutta Italia: regali e favori ai primari per truccare le gare sui macchinari anti-cancro
  4. Appalti truccati del Ministero della Difesa: arrestati due ufficiali e un imprenditore

Articoli correlati

Politca

Corruzione e appalti, ai domiciliari sindaco nel Sannio. Misura cautelare anche per un imprenditore e un tecnico

Luglio 28, 2022 admin Politca Commenti disabilitati su Corruzione e appalti, ai domiciliari sindaco nel Sannio. Misura cautelare anche per un imprenditore e un tecnico

28/07/2022 – Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano, dopo l’inchiesta che ha visto chiamato in causa il primo cittadino di Pago Veiano, M. De I., ha disposto il provvedimento di sospensione dalla carica elettiva ricoperta, […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

Appalti truccati per oltre 1 miliardo di euro

Gennaio 29, 2016 admin Ambiente e salute, Cronaca, Democrazia diretta, Economia, Friuli Venezia Giulia, Lavoro, Parlamento Europeo, Politca, Regioni Commenti disabilitati su Appalti truccati per oltre 1 miliardo di euro

L’articolo è consultabile direttamente alla FONTE: Appalti truccati per oltre 1 miliardo di euro Related posts: “Grande Tagliamento”, inchiesta della Gdf su appalti per oltre un miliardo di euro Appalti truccati a Pistoia, condannate 10 […]

Ambiente e salute

Sequestrate 9 tonnellate di sigarette di contrabbando

Febbraio 28, 2020 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Sequestrate 9 tonnellate di sigarette di contrabbando

28/02/2020 – Si è conclusa con il sequestro di oltre 9 tonnellate di sigarette di contrabbando e con l’arresto di un responsabile, un’operazione anticontrabbando condotta dalle Fiamme Gialle aversane nell’agro di Somma Vesuviana. Nel pomeriggio […]

Commenta per primo

Lascia un commento