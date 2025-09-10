Appalti truccati, 17 arresti a Caserta: ci sono l’ex consigliere regionale Udeur e il coordinatore provinciale di FI di Dario Sautto

09/09/2025 – Un’inchiesta della Dda partenopea ha svelato un sistema di corruzione nell’assegnazione degli appalti nel settore ambiente. All’alba di oggi sono state notificate 17 misure cautelari tra le province di Napoli, Caserta e il basso Lazio. Arrestati l’ex consigliere regionale della Campania Nicola Ferraro, imprenditore del settore e già al centro di altri guai giudiziari in passato, e un sindaco in carica, Giuseppe Guida, primo cittadino di Arienzo e coordinatore provinciale di Forza Italia a Caserta. I reati contestati a vario titolo sono di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata liberta degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio. Tra gli indagati anche l’ex direttore generale dell’Asl di Caserta Amedeo Blasotti, per il quale la Procura guidata da Nicola Gratteri aveva chiesto il divieto di dimora che però il Gip non ha concesso durante gli interrogatori del maggio scorso, e l’ex consigliere regionale Luigi Bosco, attuale coordinatore regionale di Azione; anche per quest’ultimo la richiesta di misura è stata rigettata. – [CONTINUA SU FONTE]

