30/09/2025 – La campagna cinese contro la corruzione ha portato domenica alla pena di morte per il Ministro dell’Agricoltura Tang Renjian. Ha ammesso di aver accettato “enormi tangenti” nel corso della sua lunga carriera, che i magistrati di Jilin hanno stimato in 32 milioni di euro. La dichiarazione di colpevolezza di Tang dovrebbe consentire la commutazione della sua condanna a morte in ergastolo se non recidiva entro due anni, cosa che gli sarà estremamente difficile dietro le sbarre.



Tang Renjian, 63 anni, è stato sospeso dal suo incarico presso il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, nonché dalla sua appartenenza al Partito Comunista Cinese (PCC), lo scorso novembre, quando è diventato il primo civile tra i membri del XX Comitato Centrale a essere inda…Leggi di più

08:05

Il tribunale di Changchun, capitale dello Jilin, ha stabilito che Tang “ha approfittato della sua posizione per favorire terze parti in accordi commerciali, gare d’appalto o concorsi di lavoro, accettando in cambio denaro, proprietà e beni tra il 2007 e il 2024”.

Un ulteriore fattore che gioca a sfavore di Tang è che l’attenzione della lotta alla corruzione è attualmente puntata sull’industria strategica delle terre rare. Il Gansu, dove ha guadagnato profitti come governatore, è la seconda provincia cinese per estrazione di terre rare, dopo la Mongolia Interna, che rappresenta l’11% della produzione nazionale e il 7,7% di quella globale. Fu proprio nel “Far West” della Mongolia che si verificò il peggior scandalo di corruzione dell’era Xi, per mano di un alto funzionario comunista di nome Li Jianping, che ricevette 360 ​​milioni di euro in tangenti. Fu condannato a morte e successivamente giustiziato il 17 dicembre.

Non appena assunse l’incarico di Segretario generale del PCC nel dicembre 2012, Xi Jinping intraprese una crociata contro la corruzione, che era aumentata vertiginosamente a seguito di una crescita economica sfrenata. “La corruzione può finire per distruggere il partito e il Paese”, avrebbe dichiarato all’epoca. Nell’ottobre 2022, al congresso in cui il suo predecessore, Hu Jintao, fu invitato senza troppe cerimonie ad abbandonare la sessione plenaria, Xi Jinping criticò aspramente “il disprezzo per la legge” e “l’adorazione del denaro e dell’edonismo” di quell’epoca, considerata comunque un'”età dell’oro” da molti espatriati stranieri.

Solo durante il primo mandato di Xi, sarebbero stati sanzionati in totale 1,5 milioni di funzionari. La cifra è salita a 4 milioni dopo il secondo mandato (ora è al terzo), inclusi 500 alti funzionari politici. Il motivo era lo stesso che aveva portato alla sentenza di ieri: “Per la perdita di ideali e convinzioni e per il tradimento della loro missione originaria”. – [FONTE]

