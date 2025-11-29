Corruzione negli appalti Anas: quattro indagati tra Novara, Cameri e Trecate

Novembre 29, 2025 admin Cronaca, Lombardia, Politca 0

29/11/2025 – L’inchiesta, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Novara su delega della Procura, coinvolge un ingegnere e due geometri della Sezione Anas di Cameri, oltre a un architetto di uno studio professionale con sede a Milano, attivo nello sviluppo urbanistico per la logistica e nella realizzazione di data center.

Secondo le prime risultanze investigative, sarebbe emerso un meccanismo consolidato attraverso cui i funzionari pubblici avrebbero favorito e velocizzato l’iter di pratiche amministrative di competenza Anas, riguardanti progetti realizzati nei territori di Novara, Trecate e Cameri. In cambio, avrebbero ricevuto denaro e altri vantaggi, compreso il pagamento – tramite lo studio di architettura – di fatture per l’acquisto di arredi di pregio destinati a uno dei funzionari coinvolti.

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni locali e personali a carico degli indagati, sequestrando 2.090 euro in contanti trovati in una busta nascosta sotto un letto, oltre a telefoni cellulari, computer, supporti digitali e appunti manoscritti.

Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Related posts:

  1. Corruzione e turbativa d’asta sulle strade di Lombardia e Nord Est. “Tangenti per almeno 845mila euro”. 9 Indagati tra cui un funzionario a processo per il Ponte Morandi
  2. ANAS Corruzione, arrestati a Roma dirigenti, imprenditori e un ex sottosegretario alle infrastrutture
  3. ANAS e Appalti pubblici, 19 arresti per tangenti tra dirigenti e imprenditori: coinvolto un deputato di (FI)
  4. Appalti, ANAC: sistematica violazione norme e corruzione dilagante

Articoli correlati

Ambiente e salute

Corruzione: arrestati due avvocati a Perugia. Nei guai anche un giudice

Dicembre 17, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Toscana, Umbria, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Corruzione: arrestati due avvocati a Perugia. Nei guai anche un giudice

17/12/2019 – Due avvocati di Perugia sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine condotta, per competenza, dalla procura di Firenze. Si tratta di due avvocati civilisti, un quarantenne e una trentasettenne, con studio legale […]

Cronaca

Corruzione e turbativa d’asta sulle strade di Lombardia e Nord Est. “Tangenti per almeno 845mila euro”. 9 Indagati tra cui un funzionario a processo per il Ponte Morandi

Ottobre 3, 2024 admin Cronaca, Liguria, Lombardia, Politca Commenti disabilitati su Corruzione e turbativa d’asta sulle strade di Lombardia e Nord Est. “Tangenti per almeno 845mila euro”. 9 Indagati tra cui un funzionario a processo per il Ponte Morandi

03/10/2024 – Solo per una gara d’appalto, i lavori sulla SS 340 “Regina”- Variante Tremezzina, che interessa alcune località sul lago di Como, la presunta corruzione sarebbe di 846 mila euro. L’inchiesta della procura di […]

Ambiente e salute

Mazzette sull’acqua potabile a Favignana, arrestato il sindaco

Luglio 19, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sicilia, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Mazzette sull’acqua potabile a Favignana, arrestato il sindaco

19/07/2020 – La Guardia di Finanza di Trapani, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria coordinata dai Pubblici Ministeri dott.ssa Rossana Penna e dott. Matteo Delpini della Procura della Repubblica presso il Tribunale […]

Commenta per primo

Lascia un commento