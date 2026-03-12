Appalti Sanità a Bari: 7 indagati per corruzione e turbativa d’asta

05/03/2026 – Tra i destinatari dei provvedimenti figurano tre pubblici ufficiali. È importante sottolineare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel contraddittorio con la difesa.

Appalti ASL da 1,3 Milioni di Euro… Al centro degli accertamenti ci sono due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario aggiudicati tra il 2024 e il 2025 dal valore complessivo: circa 1,3 milioni di euro con ente appaltante l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari. I beneficiari dell’appalto sono due imprese con sede nelle province di Bari e Treviso di cui ancora non è stato reso noto il nome, ma riguardano le forniture destinate a una struttura ospedaliera del circondario barese.