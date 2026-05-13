Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione

13/05/2026 – L’agenzia anticorruzione di Kiev sostiene che Andriy Yermak ha partecipato a un gruppo criminale che ha riciclato 10 milioni di dollari. Attraverso l’acquisto di un complesso residenziale di lusso alla periferia della Capitale. Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento. Poi capo di gabinetto e uomo più potente dell’Ucraina anche se non è mai stato eletto. Adesso l’ex consigliere di alto livello e braccio destro di Zelenskiy Andriy Yermak è accusato di riciclaggio all’interno di una grande inchiesta per corruzione che sta scuotendo Kiev e che gli è già costata le dimissioni. Senza nominarlo, l’agenzia anticorruzione ucraina ha scritto che Yermak è sospettato di aver partecipato a un gruppo criminale che ha riciclato circa 10,5 milioni di dollari. Attraverso un complesso residenziale di lusso alla periferia della capitale. – [CONTINUA SU FONTE]
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