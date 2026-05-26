Ombra voto di scambio nel Napoletano,scoperte schede già compilate: c’è una denuncia

Maggio 26, 2026 admin Campania, Cronaca 0

26/05/2026 – Un uomo è stato denunciato per corruzione elettorale dopo essere stato fermato all’esterno di un seggio a Mugnano.

I carabinieri hanno trovato nel sottosella del suo scooter, infatti, 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini e alcuni volantini con il fac-simile della scheda di voto già compilata con una preferenza.

Il controllo è scattato in via Cristoforo Colombo, nei pressi di un seggio elettorale mugnanese. I carabinieri hanno notato un uomo mentre consegnava una tessera elettorale a un cittadino. Subito dopo, il 49enne ha provato ad allontanarsi a bordo del suo scooter.

I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano lo hanno fermato e perquisito. Nel sottosella hanno trovato le 11 tessere elettorali e il materiale elettorale: volantini che riproducevano un fac-simile della scheda, con la preferenza già indicata, come una sorta di guida per non sbagliare alle urne. Il 49enne, operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per corruzione elettorale. Il materiale trovato dai carabinieri è stato sequestrato.

Schede fotografate nelle cabine a Pompei
Non solo Mugnano. Continuano anche i casi di schede elettorali fotografate all’interno delle cabine. Tre episodi sono stati segnalati a Pompei, dove pure si vota per l’elezione del sindaco. Il primo è avvenuto intorno alle 13 di ieri 24 maggio nel seggio dell’istituto Amedeo Maiuri: a scoprirlo è stato il presidente di seggio, che avrebbe sentito il rumore della fotocamera e avvertito gli agenti presenti sul posto.

Stessa dinamica a Messigno, dove un altro elettore è stato segnalato alla polizia. Un terzo caso è stato poi registrato in serata, sempre nel seggio elettorale di Messigno. Tutti e tre gli episodi sono ora oggetto di verifiche da parte delle forze dell’ordine e sono stati messi a verbale dai presidenti di seggio.

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