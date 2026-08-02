Giustizia e intercettazioni: il duro affondo di Scarpinato che fa tremare la maggioranza

Luglio 30, 2026 admin Cronaca 0

30/07/2026 – La contestazione riguarda l’eliminazione di emendamenti relativi alle intercettazioni, accusando la riforma di ostacolare il contrasto a mafia e corruzione. Il senatore M5S Roberto Scarpinato ha duramente attaccato il Decreto Giustizia-Migranti in Senato, accusando le forze di maggioranza di limitare le intercettazioni per proteggere colletti bianchi e criminalità economica. Secondo l’ex magistrato, il provvedimento disarma gli inquirenti nei reati finanziari, applicando la massima severità solo contro migranti e criminalità di strada.


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