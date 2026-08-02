Il Verdetto del Popolo. Anatomia di un Fallimento: Dietro le quinte della riforma sulla Giustizia bocciata, lo scontro tra Palazzo, magistratura e cittadini.

Attraverso dati inediti, retroscena inediti raccolti nei ministeri chiave e le voci di chi ha orchestrato la strategia comunicativa della maggioranza, esploreremo i calcoli errati che hanno portato a questo cortocircuito istituzionale. La bocciatura della riforma sulla giustizia al referendum, non è un evento isolato, ma lo spartiacque geopolitico e interno che ridefinisce la storia recente d’Italia, ridisegnando i confini del potere tra la magistratura, i partiti e un Paese reale che ha dimostrato di non voler rinunciare ai propri pesi e contrappesi costituzionali. Nelle pagine che seguono, analizzeremo il giorno in cui il Palazzo ha perso il contatto con la realtà.

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