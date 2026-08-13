Se la Storia fosse un’opinione: il “Bignami” di Bignami

Paolo Borsellino candidato al Quirinale: L’MSI avrebbe “perso” perché non riuscì a farlo eleggere Presidente della Repubblica. Un’idea suggestiva, se non fosse che il magistrato era in prima linea a Palermo a combattere la mafia e non aveva alcuna intenzione (né candidatura reale) di traslocare al Colle. Ma nei sogni nostalgici di Bignami, forse Borsellino avrebbe dovuto firmare decreti dal bunker di un ministero dell’attuale governo.