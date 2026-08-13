Immigrazione, l’affondo di Ricciardi (M5S) smonta la propaganda della Meloni: “Usa i migranti per coprire i suoi fallimenti”

13/08/2026 – Il dibattito parlamentare sull’immigrazione si trasforma in un durissimo scontro frontale alla Camera dei Deputati. Il vicepresidente vicario del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, ha lanciato un pesantissimo affondo contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, smontandone punto per punto la narrazione trionfalistica e le recenti “improvvisazioni” comunicative in Aula.
Dati ministeriali e del Viminale alla mano, l’esponente pentastellato ha accusato il governo di utilizzare l’emergenza migratoria come una continua arma di distrazione di massa per celare i fallimenti economici e strutturali dell’esecutivo.
La retorica delle “sviolinate” contro la realtà dei numeri
L’intervento di Ricciardi è arrivato subito dopo l’ennesimo discorso della premier, caratterizzato dal consueto repertorio di battute estemporanee e rivendicazioni sui presunti successi nel controllo delle frontiere. Una “sviolinata” retorica che il deputato del M5S ha rigettato fermamente, mettendo la maggioranza davanti alla realtà dei fatti:
- Il bluff del blocco navale: Ricciardi ha ricordato le storiche promesse elettorali di Fratelli d’Italia e della Lega, evidenziando la totale inazione attuale.
- I veri dati del Viminale: Al di là degli slogan, i numeri reali sui rimpatri e sulla gestione dei flussi smentiscono i “record sbandierati” da Palazzo Chigi.
- La propaganda per coprire i fallimenti: Secondo il parlamentare, la destra agita lo spauracchio dei migranti ogni volta che deve nascondere le difficoltà su sanità, PNRR e carovita.
L’attacco di Ricciardi: “I più grandi truffatori della politica”
Il tono dell’intervento in Aula si è fatto via via più tagliente, assumendo i contorni di una vera e propria requisitoria politica. Ricciardi non ha usato giri di parole per definire l’atteggiamento dei leader del centrodestra:
“Parlavano di blocco navale quando erano all’opposizione, mentre ora non sanno letteralmente che pesci prendere. State scherzando su un tema che doveva essere la vostra principale missione, dimostrando di essere i più grandi truffatori della politica italiana. La verità è che Giorgia Meloni usa i migranti solo per coprire i suoi fallimenti sistemici”.
Il deputato ha poi criticato aspramente le continue giravolte in politica estera, sottolineando come l’esecutivo si muova senza alcuna linea coerente, limitandosi a inseguire l’alleato internazionale di turno a seconda della convenienza del momento.
Le contraddizioni interne alla maggioranza
L’affondo del Movimento 5 Stelle ha messo a nudo anche le profonde spaccature che frammentano il centrodestra sul dossier immigrazione:
- La Lega di Salvini continua a spingere su slogan identitari e decreti sicurezza rigidi.
- L’ala moderata della coalizione insegue una redistribuzione europea che i partner sovranisti dell’Est Europa (storici alleati della Meloni) continuano a bloccare.
- Le follie internazionali, come i proclami isolazionisti e le recenti tensioni sulla sospensione del trattato di Schengen, giudicate da Ricciardi “fuori dal mondo” e totalmente non pertinenti alla risoluzione del problema.
Il quadro emerso alla Camera restituisce l’immagine di un Parlamento infuocato, dove la difesa d’ufficio della premier non è bastata a contenere i dati reali della crisi. Per il blog lonesto.it, questa pagina parlamentare conferma la distanza siderale tra i palcoscenici della propaganda e la complessa gestione della realtà.
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