Organizzazione & autodisciplina con professioni ad alta richiesta nell’era dell’Intelligenza Artificiale

La tecnologia corre. Tu hai un metodo per governarla o ti stai facendo travolgere?
L’avvento dell’Intelligenza Artificiale non ha semplicemente eliminato vecchi compiti; ha riscritto da zero le regole del gioco economico sul web. Oggi, saper utilizzare i tool digitali o conoscere le basi della programmazione visiva non è più sufficiente. La vera competenza che separa i professionisti di successo dalla massa è una soft skill puramente umana: l’autodisciplina organizzativa.
In questo monumentale manuale di oltre 250 pagine, la Redazione Lonesto raccoglie, riorganizza e aggiorna cinque dei suoi testi più rilevanti, fondendoli in un unico percorso sequenziale. Il risultato è la mappa definitiva per chi vuole trasformarsi in un Professionista 5.0: un lavoratore indipendente capace di far sposare il focus mentale alla potenza dell’algoritmo.
Attraverso una struttura a imbuto solida e pragmatica, questo libro ti guiderà passo dopo passo all’interno dei 5 pilastri fondamentali del business digitale moderno:
- MODULO 1 – GUADAGNARE CON L’IA: Come mappare la nuova economia algoritmica, comprendere i modelli di monetizzazione reali e lanciare i tuoi primi infoprodotti flash senza perdere tempo prezioso.
- MODULO 2 – CHAT GPT PER FREELANCE: Strategie pratiche per configurare l’IA come il tuo assistente esecutivo personale. Impara a dimezzare i tempi operativi, gestire le routine e raddoppiare la tua produttività autonoma.
- MODULO 3 – NO CODE WEB DESIGN: Come costruire l’infrastruttura visiva di un business e creare siti web ad alta conversione senza scrivere una sola riga di codice, applicando un rigido metodo di project management.
- MODULO 4 – IMPRENDITORE DIGITALE FISCO INTELLIGENTE: La disciplina finanziaria applicata al web. Come gestire scadenze, flussi di cassa, tasse e contabilità in modo preventivo per proteggere e scalare i tuoi guadagni.
- MODULO 5 – CYBER SECURITY E GEOPOLITICA: Alza lo scudo difensivo sul tuo impero. Routine di igiene informatica e analisi degli scenari macroeconomici globali per anticipare i rischi e blindare i tuoi dati.
Smetti di rincorrere ogni singolo nuovo software o di procrastinare davanti allo schermo. È il momento di adottare un Metodo Aumentato per riprendere il controllo del tuo tempo, della tua attenzione e delle tue finanze.
Prendi in mano il tuo futuro digitale. Scorri verso l’alto e acquista ora la tua copia.
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