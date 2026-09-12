Il Ponte Infinito sullo stretto: Dai legionari di Plinio alle promesse di Salvini, cronaca dell’opera più contesa d’Europa

È il sogno ingegneristico più ambizioso del mondo o la più grande illusione ottica della politica italiana?
Da oltre duemila anni, il braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia non è solo un tratto di costa: è un’ossessione. Già nel 251 a.C., Plinio il Vecchio raccontava del visionario tentativo dei Romani di unire le due sponde con un ponte di barche per trasportare gli elefanti di Metello. Da allora, quasi ogni governo — dai Borbone a Cavour, da Berlusconi fino alla rinascita del progetto firmata da Matteo Salvini — ha promesso di posare la prima pietra dell’opera più faraonica d’Europa.
Ma cosa c’è di vero dietro i rendering spettacolari, i decreti legge e lo storico proclama dei 100.000 posti di lavoro?
Questo libro è un viaggio senza censure dietro le quinte del progetto. Attraverso un’inchiesta lucida e cronologica, scoprirai:
- Le radici del mito: Dai progetti dimenticati dell’Ottocento ai primi consorzi industriali del dopoguerra.
- La guerra dei numeri: L’analisi dettagliata sull’impatto economico e occupazionale, separando la propaganda politica dai dati dei documenti ufficiali.
- I nodi irrisolti: Il braccio di ferro tra lo sviluppo infrastrutturale e i dubbi di geologi, ambientalisti e procure sul rischio sismico e la trasparenza delle procedure.
Il Ponte Infinito sullo stretto non fa il tifo e non prende posizione. Restituisce al lettore i fatti, i documenti e i segreti di un’opera che, prima ancora di essere costruita nel cemento, è già stata edificata mille volte nella storia e nella propaganda dell’Italia.
Acquista ora la tua copia. Leggi l’inchiesta, comprendi il sistema e unisciti al dibattito per restituire dignità al domani.
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