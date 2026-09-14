SPAGNA vs ITALIA: mentre Meloni attacca Madrid, l’economia spagnola corre

PIL, industria e crescita: cosa raccontano davvero i numeri mentre Roma alza lo scontro con Sánchez
di Redazione Lonesto.it
C’è una contraddizione che merita di essere osservata senza slogan e senza tifoserie.
Da una parte c’è un crescente confronto politico tra il Governo italiano guidato da Giorgia Meloni e quello spagnolo di Pedro Sánchez. Dall’altra ci sono i numeri dell’economia, che raccontano una realtà molto meno favorevole all’Italia di quanto certa retorica politica lasci intendere.
Il dato più interessante è proprio questo: mentre Roma e Madrid si confrontano sul terreno politico, la Spagna continua a mostrare una dinamica di crescita più robusta di quella italiana.
E allora la domanda diventa inevitabile: perché il Governo italiano sembra avere trasformato la Spagna di Sánchez in un avversario politico ricorrente proprio mentre l’economia spagnola presenta risultati migliori di quella italiana?
Il primo confronto: il PIL
Nel secondo trimestre del 2026 la Spagna ha registrato una crescita del PIL dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% su base annua.
L’Italia, nello stesso periodo, si è fermata a +0,2% congiunturale e +1,0% tendenziale.
Il differenziale è evidente.
|Indicatore – II trimestre 2026
|Spagna
|Italia
|PIL sul trimestre precedente
|+0,7%
|+0,2%
|PIL su base annua
|+2,7%
|+1,0%
Non significa che ogni risultato economico spagnolo sia automaticamente merito di Sánchez, così come non significa che ogni debolezza italiana sia imputabile direttamente a Meloni.
Ma significa una cosa precisa: oggi il confronto fra le due economie non è favorevole all’Italia.
Ed è proprio questo che rende interessante il dibattito politico.
Industria: qui il confronto diventa ancora più scomodo
Se si passa dal PIL alla produzione industriale, la distanza appare ancora più evidente.
A luglio 2026 l’indice della produzione industriale spagnola è aumentato dello 0,6% rispetto a giugno e del 2,3% rispetto a luglio 2025, secondo l’INE spagnolo.
In Italia, secondo ISTAT, la produzione industriale è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, ma è rimasta invariata rispetto a luglio 2025. Inoltre, nella media maggio-luglio, l’Italia registra una diminuzione dello 0,1%rispetto ai tre mesi precedenti.
|Produzione industriale – luglio 2026
|Spagna
|Italia
|Variazione mensile
|+0,6%
|+0,7%
|Variazione annua
|+2,3%
|0,0%
Ed è proprio qui che bisogna evitare una lettura propagandistica.
L’Italia non è “ferma” perché a luglio cresce dello 0,7% sul mese precedente. Ma la Spagna presenta una crescita annua industriale molto più robusta: +2,3% contro 0%.
Il dato italiano, inoltre, nasconde una composizione molto meno brillante: ISTAT segnala aumenti mensili per beni di consumo, intermedi e strumentali, ma su base annua diversi comparti manifatturieri restano negativi.
Il paradosso della polemica politica
Ed è qui che la questione diventa politica.
Negli ultimi mesi il rapporto tra Roma e Madrid si è fatto particolarmente teso. A luglio l’Italia ha persino deciso di sospendere per un mese l’applicazione dell’accordo di Schengen nei confronti dei cittadini di Paesi terzi provenienti dalla Spagna, motivando la decisione con ragioni di sicurezza legate alla crisi migratoria di Ceuta.
La decisione ha provocato una forte reazione di Madrid e nuove tensioni diplomatiche. Sánchez ha contestato la misura, mentre Bruxelles ha espresso perplessità sulla necessità del provvedimento.
Non è quindi un’invenzione giornalistica parlare di forte tensione tra Roma e Madrid.
Più discutibile sarebbe invece sostenere, senza prove, che esista una strategia deliberata del Governo italiano per danneggiare economicamente la Spagna.
Quello che possiamo documentare è altro: lo scontro politico esiste, ma sul terreno economico la Spagna non appare affatto il Paese debole che una certa narrazione potrebbe suggerire.
Anzi.
Sánchez può permettersi di rispondere con i numeri
Il Governo Sánchez sostiene che la Spagna stia attraversando una fase di trasformazione strutturale.
Nel bilancio politico presentato a luglio, Sánchez ha rivendicato una crescita spagnola superiore a quella delle principali economie europee e ha indicato una previsione di crescita del 2,6% per il 2026. Ha inoltre sottolineato la crescita dell’occupazione, degli investimenti e della capacità produttiva.
Naturalmente si tratta anche di una comunicazione politica del Governo spagnolo e, proprio per questo, va letta con la necessaria cautela.
Ma il punto importante è che le statistiche ufficiali indipendenti confermano almeno una parte significativa del quadro positivo: PIL e produzione industriale mostrano effettivamente una dinamica più forte di quella italiana.
E l’Italia?
Qui il problema è più profondo di un singolo dato mensile.
ISTAT indica per il 2026 una crescita acquisita del PIL dello 0,8%.
Meloni, in una recente intervista, ha indicato per l’intero 2026 una crescita italiana intorno all’1%, in linea con quella prevista per l’area euro.
Anche prendendo il dato più favorevole dell’1%, la distanza dalle attuali performance spagnole rimane significativa.
Il problema italiano, dunque, non è che l’economia non produca più nulla.
Il problema è la velocità.
In un’Europa che cerca di recuperare competitività industriale, attrarre investimenti e affrontare la trasformazione energetica e tecnologica, crescere lentamente significa rischiare di perdere terreno anche quando il PIL continua formalmente ad aumentare.
La questione industriale è quella decisiva
Il PIL è importante, ma non basta.
Un Paese può crescere grazie ai servizi, al turismo, ai consumi o ad altri settori. La produzione industriale, invece, permette di osservare più direttamente la capacità produttiva del sistema economico.
Ed è proprio su questo terreno che il confronto merita maggiore attenzione.
Spagna: +2,3% annuo.
Italia: 0,0%.
Non è una fotografia definitiva delle due economie, ma è una fotografia significativa.
E soprattutto è una fotografia che rende difficile sostenere che la Spagna rappresenti oggi un modello economico fallimentare.
Il punto che la politica italiana dovrebbe affrontare
Il vero interrogativo non dovrebbe essere:
“Perché Sánchez cresce più di Meloni?”
La domanda corretta è:
“Perché l’Italia cresce meno della Spagna e cosa può fare per recuperare il divario?”
La risposta non può essere semplicemente politica.
Servono produttività, investimenti, energia competitiva, infrastrutture, innovazione, ricerca, formazione, capitale umano e una strategia industriale di lungo periodo.
E soprattutto servirebbe una politica capace di distinguere la competizione economica dalla contrapposizione ideologica.
Se Madrid corre, perché trasformarla in un nemico?
È questa la domanda che Lonesto.it vuole lasciare ai propri lettori.
Perché un Paese europeo che cresce più dell’Italia dovrebbe essere considerato soprattutto un avversario?
La Spagna non è necessariamente un modello da imitare in tutto. Sánchez ha certamente le sue responsabilità e le sue contraddizioni. Anche l’economia spagnola presenta problemi strutturali e vulnerabilità.
Ma i numeri attuali dicono qualcosa di molto semplice:
la Spagna cresce più dell’Italia.
Nel secondo trimestre il PIL spagnolo è cresciuto del 2,7% su base annua contro l’1% italiano.
A luglio la produzione industriale spagnola è cresciuta del 2,3% su base annua, mentre quella italiana è rimasta ferma.
Questi non sono slogan di Sánchez.
Sono dati statistici.
E proprio per questo meritano di essere discussi.
La vera sfida
Se il Governo italiano vuole dimostrare che il modello Meloni è migliore di quello di Sánchez, la risposta più convincente non dovrebbe essere una polemica diplomatica.
Dovrebbe essere una crescita più forte.
Più industria.
Più produttività.
Più investimenti.
Più salari reali.
Più innovazione.
Perché alla fine, nelle democrazie moderne, la migliore risposta politica ai risultati di un altro Paese non è attaccare quel Paese: è fare meglio.
E oggi, guardando i numeri disponibili, è la Spagna di Sánchez ad avere qualcosa da mostrare all’Italia.
NOTA METODOLOGICA
Il confronto utilizza gli ultimi dati ufficiali disponibili a settembre 2026 e mette a confronto indicatori omogenei. PIL e produzione industriale sono indicatori differenti e non consentono, da soli, di stabilire un rapporto causale diretto tra risultati economici e singoli governi.
Fonti: INE – Instituto Nacional de Estadística de España; ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica; dichiarazioni istituzionali del Governo spagnolo; Reuters; ANSA.
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