Il grande inganno: perché la nuova legge elettorale calpesta la democrazia (e cosa c’entra la lezione dimenticata di Almirante)

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla riforma della legge elettorale, che ora torna alla Camera per la terza lettura. Le opposizioni hanno gridato alla “legge truffa”, ma al di là dei cori da aula parlamentare, basta leggere il testo per capire che ci troviamo davanti a un meccanismo scientifico studiato per un solo obiettivo: blindare il potere delle segreterie di partito e neutralizzare il voto dei cittadini.
Per capire la gravità di quello che sta succedendo, però, bisogna fare un passo indietro nella storia della Repubblica. Bisogna tornare a quando il diritto alla rappresentanza era un principio sacro persino per chi si trovava all’estremo opposto del sistema.
Il precedente storico: quando Almirante difendeva il Proporzionale
Per decenni, la democrazia italiana si è retta sul sistema proporzionale puro. Una scelta dei padri costituenti per garantire che ogni singola voce del Paese reale avesse cittadinanza in Parlamento. Quando nel 1953 la Democrazia Cristiana provò a introdurre la prima storica “legge truffa” (un premio di maggioranza per chi superava il 50% dei voti), trovò un’opposizione durissima non solo a sinistra, ma anche a destra.
Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Italiano (MSI), si batté strenuamente contro i tentativi di alterare la rappresentanza proporzionale. Per l’MSI, allora isolato dall’arco costituzionale (“l’esilio in patria”), il sistema proporzionale era l’unico argine all’annientamento politico. Almirante rivendicava il diritto del suo elettorato a essere rappresentato esattamente per il peso reale che aveva nel Paese, rifiutando logiche di sbarramento o premi artificiali che avrebbero consegnato il potere assoluto a una coalizione di centro.
Oggi, i successori di quella storia politica approvano norme che fanno l’esatto opposto: creano scorciatoie per governare senza avere la maggioranza reale nel Paese, rinnegando la necessità di un consenso effettivo e trasparente.
Smontiamo il meccanismo: ecco come funziona l’inganno
La nuova legge elettorale scardina il vecchio Rosatellum e introduce un mix letale di tre elementi che tolgono lo scettro dalle mani dei cittadini:
- Il Premio di Maggioranza artificiale: Il cuore del meccanismo è un premio che regala la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento a chi ottiene anche solo una maggioranza relativa (e spesso risicata) di voti. Si creano così maggioranze parlamentari artificiali, distorcendo completamente la volontà espressa nelle urne.
- Il ritorno delle Liste Bloccate: I collegi uninominali spariscono per fare spazio a listini blindati decisi a tavolino dai leader. I cittadini non scelgono il proprio deputato o senatore: si limitano a barrare un simbolo, mentre i nomi di chi entrerà in Parlamento sono già decisi dalle segreterie dei partiti. I parlamentari risponderanno così al proprio capo politico (che li ha nominati) e non agli elettori.
- Il Premier sulla scheda: L’indicazione diretta del candidato premier sulla scheda elettorale è un’operazione di marketing politico. Trasforma le elezioni parlamentari in un plebiscito personale, riducendo le Camere a semplici organi di ratifica delle decisioni del capo del governo.
La democrazia svuotata
Se il voto non serve più a scegliere i propri rappresentanti, e se il peso del voto viene deformato da premi di maggioranza abnormi per garantire la sopravvivenza di chi governa, la democrazia viene svuotata dall’interno.
Su L’Onesto continueremo a monitorare i passaggi alla Camera previsti a fine mese. Ma una cosa è già chiara: questa riforma non serve a dare stabilità al Paese, serve solo a garantire che, a prescindere da come voteranno gli italiani, a vincere siano sempre i soliti noti.
La Repubblica del Porcellum non è solo un atto d’accusa lucido e documentato contro il cinismo della “sartoria elettorale” italiana, ma un manuale di autodifesa civile. Uno strumento indispensabile per decodificare i tecnicismi di palazzo e capire come i cittadini possono spezzare la gabbia, riappropriandosi del proprio ruolo di unici, veri sovrani.
Smetti di essere una comparsa. Riprenditi la sovranità. Scorri verso l’alto e acquista la tua copia ora.
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