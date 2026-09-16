L’effetto Gratteri scuote Napoli: la sfida del Procuratore alla Camorra dei colletti bianchi e del silenzio

Napoli non è più disposta a rassegnarsi al ricatto, e l’arrivo di Nicola Gratteri alla guida della Procura ha segnato un punto di non ritorno nella lotta contro la criminalità organizzata. Sotto la superficie di una città che vive un boom turistico senza precedenti, la Camorra ha da tempo cambiato pelle, trasformandosi in un’holding finanziaria silenziosa e pervasiva. Oggi i clan gestiscono una ragnatela invisibile che strangola l’economia legale, infiltrando il turismo, i subappalti e l’usura nei quartieri storici. Ma a contrapporsi a questo assedio c’è ora un magistrato che ha fatto del rigore, dell’intransigenza e della concretezza le sue uniche bussole.
Un argine d’acciaio contro il welfare della malavita
Mentre lo Stato sbatte spesso contro le lungaggini burocratiche, la Camorra risponde sul territorio con una spaventosa velocità di esecuzione, offrendo un “welfare” tossico fatto di prestiti facili a commercianti in crisi. Una trappola che si trasforma rapidamente in estorsione. Contro questo sistema, l’azione coordinata dalla Procura di Napoli sta imprimendo un ritmo serrato: l’obiettivo non è solo colpire la manovalanza, ma recidere i legami tra i clan e i colletti bianchi. Nicola Gratteri incarna perfettamente questo cambio di passo: un uomo dello Stato che rifiuta i compromessi e le passerelle mediatiche, concentrato unicamente sullo smantellamento dei network economici criminali che alterano la libera concorrenza.
La denuncia di Gratteri: «Cancellare la burocrazia che blocca la giustizia»
La forza del Procuratore non risiede solo nelle indagini e nei blitz sul territorio, ma nella sua straordinaria e coraggiosa onestà intellettuale. Gratteri non esita a denunciare pubblicamente i limiti del sistema giudiziario, lanciando allarmi precisi sulle gravi carenze d’organico degli uffici dei Gip a Napoli, dove si accumulano oltre 1.300 richieste di arresto ferme a causa della mancanza di giudici. Un atto d’accusa forte e necessario, che dimostra come la sua battaglia non sia solo contro i boss, ma anche contro le inefficienze strutturali che rischiano di vanificare il lavoro straordinario di magistrati e forze dell’ordine.
Oltre Gomorra: la necessità di un riscatto sociale
La presenza di una guida solida e autorevole in Procura restituisce fiducia ai cittadini, ma la risposta giudiziaria da sola non può bastare se non viene accompagnata da una vera rivoluzione sociale ed economica. Per strappare definitivamente Napoli dalle mani della Camorra serve un’alleanza tra la magistratura e la società civile. L’esempio di Gratteri – un magistrato che vive sotto scorta da decenni sacrificando la propria libertà per quella della collettività – deve essere lo stimolo per pretendere investimenti strutturali: lavoro regolare, scuole aperte e il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Sostenere la Procura in questo momento storico significa dimostrare che l’onestà, a Napoli, non è un’utopia, ma l’unica strada percorribile.
Il business dell’oro bianco: la macchina H24 da 450mila euro al mese
Accanto all’infiltrazione economica, la Procura guidata da Gratteri sta sferrando colpi durissimi al core business storico della Camorra, come dimostra il recente maxi-blitz da 31 misure cautelari che ha smantellato la rete criminale dei clan. Un’operazione che ha svelato una vera e propria holding del narcotraffico capace di generare guadagni mensili pari a 450.000 euro. Come spiegato in conferenza stampa dal Procuratore Gratteri e dai Carabinieri, l’organizzazione funzionava come un’azienda svizzera grazie alla tecnica dello spaccio “just in time”: le sostanze venivano custodite altrove e portate sul posto solo pochi istanti prima della vendita per eludere i controlli. Il controllo del territorio era totale e spietato: i clan avevano letteralmente espropriato le cantine delle palazzine popolari per trasformarle in bunker blindati e videosorvegliati. Una struttura operativa giorno e notte, con turni di lavoro da otto ore per i pusher, turnazioni per le vedette e persino “corsi di formazione” tenuti dai veterani per insegnare alle nuove leve come tagliare la droga per massimizzare i profitti. Scardinare queste piazze miliardarie significa togliere la linfa vitale all’intera organizzazione: senza i fiumi di denaro contante generati dal mercato degli stupefacenti, la Camorra perde la liquidità necessaria per inquinare l’economia legale.
La tecnica di spaccio era quella del ‘just in time’, ha spiegato i Carabinieri, “la droga era custodita altrove e veniva trasferita solo poco prima della cessione”. Le cantine delle palazzine di edilizia popolare sono state letteralmente sequestrate ai legittimi proprietario per realizzare i cosiddetti “bunker” monitorati da sofisticati sistemi di videosorveglianza, dove oltre alla vendita era concesso anche il consumo. La struttura era particolarmente sofisticata: ciascuna piazza di spaccio – in funzione h24 – era affidata a una famiglia. C’erano le vedette (mai impiegate sempre negli stessi punti di vendita) e ai pusher (impiegati in turni di otto ore) era concesso anche lo straordinario. “Penetrare quel sistema non è stato facile”, ha detto il tenente colonnello Giuseppe Musto, comandante del Gruppo Napoli. Stamattina, nel blitz, sono stati impiegnati i “cacciatori”, il nucleo cinofili e anche gli elicotteri. Altra particolarità emersa dalle indagini è la formazione: i pusher anziani insegnavano alle nuove leve come tagliare la droga, per esempio, per avere guadagni più consistenti. C’erano anche coloro che si occupavano del controllo dei sistemi di videosorveglianza: il loro compito era tenere sotto controllo le aree di spaccio e individuare e segnalare le forze dell’ordine
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