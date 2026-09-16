Cancellare il bollo auto per farsi rivotare. L’ultimo grido del potere: il bluff del bollo auto e lo sfacciato voto di scambio a scadenza mandato

A ridosso delle scadenze elettorali, la politica italiana rispolvera il più classico dei suoi copioni: la promessa di abolire la tassa più odiata in cambio della fedeltà nelle urne. Questa volta il Consiglio dei Ministri ha alzato al massimo il volume del proprio megafono propagandistico, annunciando in pompa magna lo stop al bollo per le auto di piccola e media potenza (fino a 80 kW) e per tutti i motocicli a partire dal 2027. Un tempismo perfetto che profuma di pura strategia elettorale, architettato per toccare le corde più sensibili dei contribuenti. Dietro i toni trionfalistici dello slogan «cancelliamo il tributo più detestato dagli italiani», si nasconde però una cinica operazione di marketing politico volta a blindare il consenso.
Il miraggio del risparmio: un solo veicolo a testa e il nodo delle coperture
A guardare da vicino il provvedimento, la realtà è ben diversa dalla narrazione idilliaca spacciata dai canali ufficiali di Palazzo Chigi. L’esenzione – sbandierata come universale – sarà blindata da paletti rigidissimi: sarà valida per un solo veicolo a cittadino, escludendo di fatto milioni di famiglie con più di un’utilitaria in casa. Ma il vero cortocircuito risiede nei numeri. Il bollo auto garantisce ogni anno un gettito sicuro di circa 7,5 miliardi di euro alle Regioni, risorse vitali utilizzate per finanziare la sanità locale, i trasporti e la manutenzione delle strade. Promettere di cancellare questa entrata senza spiegare con quali coperture strutturali lo Stato intenda rimborsare gli enti locali non è solo rischioso: è una deliberata scommessa sulla pelle dei servizi pubblici essenziali.
La fabbrica delle illusioni: tasse tolte da una tasca e rimesse nell’altra
La strategia del “vota per me e ti tolgo il balzello” è un’arma di distrazione di massa vecchia come la Repubblica. Mentre l’esecutivo si lancia in passerelle mediatiche celebrando il presunto alleggerimento fiscale, gli analisti finanziari avvertono che il conto finale arriverà comunque a destinazione. Quei miliardi di euro che spariranno dai bilanci regionali dovranno essere necessariamente compensati attraverso altre vie: tagli alla spesa sociale, riduzione dei servizi di trasporto o, peggio, l’introduzione di nuove accise o tasse indirette. Il cittadino si ritroverà così a risparmiare poche decine di euro sulla tassa automobilistica, per poi pagarne il triplo in disservizi o rincari camuffati nei consumi quotidiani.
Il dovere dell’onestà: fermare la propaganda prima delle urne
Per un portale che fa della trasparenza la propria bandiera come lonesto.it, è fondamentale smontare la retorica del consenso facile. Un esecutivo che usa i decreti legge come se fossero volantini elettorali svilisce il dibattito economico e tratta gli elettori come clienti da conquistare con lo sconto del giorno. La vera riduzione della pressione fiscale si fa con riforme strutturali, con il contrasto serio all’evasione e con la riduzione degli sprechi, non regalando bonus a scadenza in cambio di una croce sulla scheda elettorale. È tempo che i cittadini pretendano serietà e concretezza, rifiutando di farsi comprare da promesse scritte sulla sabbia di una perenne campagna elettorale.
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