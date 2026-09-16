Cancellare il bollo auto per farsi rivotare. L’ultimo grido del potere: il bluff del bollo auto e lo sfacciato voto di scambio a scadenza mandato

Settembre 16, 2026 admin Cronaca, Politca 0

A ridosso delle scadenze elettorali, la politica italiana rispolvera il più classico dei suoi copioni: la promessa di abolire la tassa più odiata in cambio della fedeltà nelle urne. Questa volta il Consiglio dei Ministri ha alzato al massimo il volume del proprio megafono propagandistico, annunciando in pompa magna lo stop al bollo per le auto di piccola e media potenza (fino a 80 kW) e per tutti i motocicli a partire dal 2027. Un tempismo perfetto che profuma di pura strategia elettorale, architettato per toccare le corde più sensibili dei contribuenti. Dietro i toni trionfalistici dello slogan «cancelliamo il tributo più detestato dagli italiani», si nasconde però una cinica operazione di marketing politico volta a blindare il consenso.

Il miraggio del risparmio: un solo veicolo a testa e il nodo delle coperture

A guardare da vicino il provvedimento, la realtà è ben diversa dalla narrazione idilliaca spacciata dai canali ufficiali di Palazzo Chigi. L’esenzione – sbandierata come universale – sarà blindata da paletti rigidissimi: sarà valida per un solo veicolo a cittadino, escludendo di fatto milioni di famiglie con più di un’utilitaria in casa. Ma il vero cortocircuito risiede nei numeri. Il bollo auto garantisce ogni anno un gettito sicuro di circa 7,5 miliardi di euro alle Regioni, risorse vitali utilizzate per finanziare la sanità locale, i trasporti e la manutenzione delle strade. Promettere di cancellare questa entrata senza spiegare con quali coperture strutturali lo Stato intenda rimborsare gli enti locali non è solo rischioso: è una deliberata scommessa sulla pelle dei servizi pubblici essenziali.

La fabbrica delle illusioni: tasse tolte da una tasca e rimesse nell’altra

La strategia del “vota per me e ti tolgo il balzello” è un’arma di distrazione di massa vecchia come la Repubblica. Mentre l’esecutivo si lancia in passerelle mediatiche celebrando il presunto alleggerimento fiscale, gli analisti finanziari avvertono che il conto finale arriverà comunque a destinazione. Quei miliardi di euro che spariranno dai bilanci regionali dovranno essere necessariamente compensati attraverso altre vie: tagli alla spesa sociale, riduzione dei servizi di trasporto o, peggio, l’introduzione di nuove accise o tasse indirette. Il cittadino si ritroverà così a risparmiare poche decine di euro sulla tassa automobilistica, per poi pagarne il triplo in disservizi o rincari camuffati nei consumi quotidiani.

Il dovere dell’onestà: fermare la propaganda prima delle urne

Per un portale che fa della trasparenza la propria bandiera come lonesto.it, è fondamentale smontare la retorica del consenso facile. Un esecutivo che usa i decreti legge come se fossero volantini elettorali svilisce il dibattito economico e tratta gli elettori come clienti da conquistare con lo sconto del giorno. La vera riduzione della pressione fiscale si fa con riforme strutturali, con il contrasto serio all’evasione e con la riduzione degli sprechi, non regalando bonus a scadenza in cambio di una croce sulla scheda elettorale. È tempo che i cittadini pretendano serietà e concretezza, rifiutando di farsi comprare da promesse scritte sulla sabbia di una perenne campagna elettorale.

Related posts:

  1. UE: Deputato inglese straccia in Aula la cartella delle tasse: Paghino i ricchi! [VIDEO]
  2. Finalmente Google, paga il fisco (italiano)!
  3. Spendono più di quanto raccolgono: i Danesi si ribellano alle Tasse auto e uffici del fisco in fiamme
  4. Di Maio in aula contro il Governo PD: 2011-2014 aumenti delle Tasse locali fino al 115%

Articoli correlati

Ambiente e salute

Pace fiscale “fai da te”, adesso il contribuente sceglie quali debiti pagare: ecco come

Novembre 16, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Pace fiscale “fai da te”, adesso il contribuente sceglie quali debiti pagare: ecco come

16/11/2019 – Il contribuente che ha debiti con il Fisco da oggi può decidere quali avvisi o cartelle pagare. E’ la novità della pace fiscale “fai da te”, che prende il nome del servizio “ContiTu” […]

Piemonte

Dalla Puglia in Piemonte ecco il “metodo Pd” per ottenere i voti. Le ombre sugli appalti

Aprile 8, 2024 admin Piemonte, Puglia Commenti disabilitati su Dalla Puglia in Piemonte ecco il “metodo Pd” per ottenere i voti. Le ombre sugli appalti

07/04/2024 – Valigette piene di soldi, appalti in cambio di tangenti, assunzioni per amici e banconote per comprare voti. Dalla punta dello stivale all’operoso Piemonte. Quattro Procure ricostruiscono lo spietato «metodo Pd». I giudici di […]

Ambiente e salute

Bollo auto: clamorosa sentenza della Corte Costituzionale

Maggio 21, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Bollo auto: clamorosa sentenza della Corte Costituzionale

21 maggio 2019 – Una storica sentenza sulla competenza per decidere dell’esenzione bollo  auto è stata emessa dalla Corte Costituzionale, la quale ha affidato totalmente alle Regioni la discrezionalità in materia, purché nei limiti del massimale imposto dalle norme statali. La sentenza […]

Commenta per primo

Lascia un commento