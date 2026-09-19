La Fabbrica delle illusioni: Il Bluff Globale di Trump e il “Gioco delle Tre Carte” di Giorgia Meloni

Settembre 19, 2026 admin Cronaca, Esteri, Politca, Regioni 0

Quando il potere trema sotto i piedi, la storia smette di avanzare e comincia a ripetersi, recitando lo spartito più vecchio del mondo: il voto di scambio legalizzato. A pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, due leader uniti da un filo rosso populista e dalla paura di perdere il consenso hanno lanciato sui mercati elettorali le loro esche più grosse. Da un lato dell’Oceano abbiamo la deriva imperiale e muscolare di Donald Trump, dall’altro la narrazione abilmente manipolata da Giorgia Meloni, che per molti osservatori si sta confermando una maestra della distorsione sistematica della realtà finanziaria.

Mettiamo a confronto i numeri, i fatti e i bluff di questa gigantesca operazione di distrazione di massa.

Gli Stati Uniti e il “Dividendo Imperiale” di Trump

Il 10 settembre 2026, dal palco della convention repubblicana a Dallas, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato la sua provocazione più estrema: 5.000 dollari in contanti a ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria schiacciante dei Repubblicani alle elezioni di midterm.

  • Il Piano: Ribattezzato in pieno stile societario “Dividendo Trump”, l’assegno verrebbe distribuito a patto che il GOP conquisti sia la Camera che il Senato.
  • Il Trucco: Una manovra che costerebbe alle casse pubbliche americane oltre 1.200 miliardi di dollari. Con quali coperture? Nessuna. Trump non ha fornito alcun dettaglio tecnico o fiscale, limitandosi a imporre come unica clausola che i soldi vengano spesi all’interno dei confini statunitensi. Un’esca puramente propagandistica lanciata proprio mentre i sondaggi lo vedono in netta difficoltà, aggravata dalle tensioni internazionali e dallo spettro della recessione economica.

Italia: Il gioco delle tre carte di Giorgia Meloni sul Bollo Auto

Se Trump compra il consenso a colpi di fantastiliardi immaginari, a Roma il copione diventa più sottile e, se possibile, ancora più ingannevole. Il 16 settembre 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge sui carburanti contenente la tanto sbandierata “abolizione del bollo auto e moto”, definita da Meloni la cancellazione della “tassa più odiata dagli italiani”.

Ma la matematica non è un’opinione e smaschera immediatamente il bluff della Premier:

1. L’illusione dell’abolizione “strutturale”

La macchina della propaganda di Palazzo Chigi si è affrettata a dichiarare che il provvedimento è “definitivo e strutturale”. Nei fatti, le coperture finanziarie stanziate dallo Stato coprono esclusivamente l’anno 2027. Perché proprio il 2027? Perché è l’anno in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche. Una squallida cambiale elettorale mascherata da riforma liberale.

2. I paletti che escludono milioni di guidatori

Non c’è alcuna abolizione totale. L’esenzione è rigidamente limitata:

  • Vale solo per i veicoli di piccola e media potenza fino a 80 kW (circa 109 cavalli) e per i motocicli.
  • Si applica a un solo veicolo per codice fiscale (persona fisica). Chi possiede una seconda auto di famiglia continuerà a pagare regolarmente.

3. Il disastro sui bilanci regionali e la Sanità pubblica

Il bollo auto è un tributo locale il cui gettito finanzia direttamente i bilanci delle singole Regioni. Lo Stato dichiara una copertura di 2,3 miliardi di euro per coprire il buco, ma secondo le prime denunce delle amministrazioni locali e delle opposizioni, i reali flussi di cassa immediati destinati ai ristori regionali si aggirano su appena 100 milioni di euro.

Il rimanente disavanzo rischia di tradursi in un taglio lineare drammatico ai servizi essenziali. Poiché l’ente Regione destina in media l’80-90% del proprio bilancio alla sanità pubblica, svuotare le casse locali per regalare un anno di esenzione significa una sola cosa: fare campagna elettorale sulla pelle degli ospedali, dei pronto soccorso e dei malati.

Chi dice la bugia più grande?

Entrambi i leader si muovono con lo stesso cinismo politico, ma con metodologie diverse:

  • L’Imperialista Trump promette denaro che non ha per vincere un’elezione di midterm che teme di perdere, puntando sulla pancia di un elettorato abituato ai grandi shock finanziari.
  • La Premier Meloni, con una condotta che i critici definiscono da “bugiarda seriale”, impacchetta un rinvio temporaneo di dodici mesi spacciandolo per un traguardo storico. Toglie pochi spiccioli dalle tasche dei cittadini per il bollo nel 2027, ma glieli richiederà indietro sotto forma di tempi d’attesa più lunghi nella sanità e tagli ai trasporti locali.
PREDATORI DEL SUD

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